مارتن "شعر بالراحة" بعد عثرات ماركيز المبكّرة في السباق القصير

اعترف متصدّر البطولة بأنّه "شعر بالراحة" لاكتشافه أنّ مارك ماركيز تراجع في الترتيب في المنعطف الأوّل وبالتالي لم يعد يُمثّل تهديدًا عليه في اللفّات الـ 13.

وكان درّاج غريسيني قد تعافى سريعًا بعد عبوره منعطف "دوهان" بشكلٍ واسع، حيث وصل إلى المركز الثاني بحلول اللفّة الثامنة. لكنّ مارتن درّاج براماك كان متقدّمًا بثلاث ثوانٍ حينها.

وقال مارتن: "علمت بالفعل قبل السباق أنّ مارك ماركيز هو منافسي الأبرز. لم أعلم ما حدث له، لكنّني رأيت بيزيكي خلفي في البداية".

وأكمل: "شعرت بالراحة لأنّني علمت أنّه في حال كان مارك خلفي، فستكون قصّة مختلفة. لأنّه كان قادرًا على التمتّع بذات وتيرتي".

ويرى مارتن أنّ أداءً أقصوى من ماركيز في سباق الأحد قد تكون له مكاسبه.

وقال: "سنرى غدًا. إن كان قويًا مجدّدًا، فربّما يُمكنه التصدّر وربّما يكون ذلك جيّدًا بالنسبة لي. لأنّ بوسعي اتّباعه ومحاولة شيء ما في النهاية".

واعترف مارتن بتعلّمه الكثير من السير خلف ماركيز في الجولة الماضية في اليابان. كما أنّ الطبيعة الخاصة لحلبة فيليب آيلاند – خاصة صعوبة رفع حرارة الإطار الأمامي – تعني أنّ التواجد خلف درّاجٍ آخر ليست بالأمر المكلف مثلما يكون عليه على الحلبات الأخرى.