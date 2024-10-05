مارتن سيقلّد أسلوب ماركيز في جائزة اليابان الكبرى بعد "القيادة كالمبتدئين" في السباق القصير

يقول خورخي مارتن إنه كان يقود "كالمبتدئ" خلال السباق القصير في موتيغي يوم السبت، والذي أنهاه في المركز الرابع. لكن نجم فريق براماك دوكاتي يؤكد أنه يعرف كيفية التحسن بعد سيره خلف مارك ماركيز معظم السباق.

واجه مارتن متصدر بطولة العالم صعوبات في اليابان هذا الأسبوع، ولم يتمكن من التأهل إلا في المركز الـ11. ورغم تمكنه من إنهاء السباق القصير في المركز الرابع، فإن منافسه فرانشيسكو بانيايا فاز بالسباق، مما قلص الفارق بينهما من 21 إلى 15 نقطة.

لكنّ قضاء معظم السباق خلف بطل العالم ثماني مرات مارك ماركيز كانت له فوائده.

وقال مارتن: "رأيت بعض الأشياء مع مارك يمكنني التحسن من خلالها غدًا، وهذا يمنحني ثقة أكبر قبل انطلاق السباق الرئيسي".

وأضاف: "لا أستطيع أن أخبركم بالضبط ما هي تلك الأشياء، لكن مقطعه الرابع كان مثيرًا للإعجاب! وكنت أقود وكأني في فئة موتو 3. كان الأمر سيئًا حقًا".

وعند القراءة بين السطور، يبدو أن مارتن سيحاول الاستفادة من طريقة استخدام ماركيز لجسده في ذلك المقطع الأخير، الذي يتميز بوجود سلسلة من المنعطفات الصعبة التي تتطلب الكبح والانعطاف في نفس الوقت.

وقال مارتن: "لم أكن قادرًا على تغيير السرعات بطريقة طبيعية. كنت أعاني من وضعية جسدي. لذلك سأحاول العثور على طريقة طبيعية وسريعة غدًا، كما كنت أفعل الموسم الماضي. وبعد ذلك سأحاول الحفاظ على ذلك بشكل مستمر في كل لفة. لأنّني شعرت اليوم أنني أسوأ من المبتدئين!"

وإلى جانب تطبيق الدروس المستفادة خلف ماركيز، اعترف مارتن بصراحة أيضًا بأنه يأمل في ظروف جافة، وذلك بعد شهدت الأيام الأولى، بما في ذلك السباق القصير، هطول أمطار خفيفة ومتقطعة كانت كافية لتعكير ثقته.