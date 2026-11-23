موتو جي بي جائزة البرتغال الكبرى

مارتن: "سأضع اسمي على كأس الموتو جي بي مجددًا" وذلك بعد خسارته لقب 2026 لصالح ماركيز

أكّد خورخي مارتن أن هذا الموسم جعله أقوى، بينما يستعد لمطاردة لقبه العالمي الثاني في المستقبل.

ريتشارد آشر

منشور: 23-11-2026

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رغم خسارته أمام مارك ماركيز في صراع لقب موسم 2026 خلال جائزة البرتغال الكبرى في بورتيماو اليوم، تعهد خورخي مارتن بإضافة اسمه إلى كأس بطولة الموتو جي بي مرة أخرى.

وبينما قدّم تهانيه الصادقة لنجم فريق دوكاتي المصنعي، الذي حسم لقب 2026 بحلوله في المركز الثامن في سباق الجائزة الكبرى البرتغالية اليوم، وعد مارتن بتكرار إنجازه في موسم 2024 وإحراز اللقب مجددًا في مرحلة ما من المستقبل.

وفي حديثه مباشرة بعد السباق، استعاد مارتن ذكريات موسم 2026، الذي تأثر في نهاية المطاف بموسم 2025 الكارثي، وهو موسمه الأول مع أبريليا.

وقال الإسباني القادم من مدريد: "عندما انضممت إلى أبريليا، ومع كل تلك الإصابات، لم أتمكن من بناء الثقة أو وضع الأساس اللازم. لذلك كنت حاضرًا هذا الموسم، لكنني لم أمتلك السرعة الكافية التي أحتاج إليها للفوز".

وأضاف: "كان هذا العام موسمًا للبناء والتطور. كنت أحاول دائمًا التحسن انطلاقًا من يوم الجمعة، والوصول إلى المستوى المطلوب يوم الأحد. فعندما تريد المنافسة على اللقب، يتعين عليك أن تكون قويًا إلى حد كبير منذ يوم الجمعة".

وأكمل: "منحني هذا الموسم الكثير من الخبرة. أنا درّاج أفضل اليوم، وأنا شخص أفضل اليوم. وسأحتفظ بكل ذلك للمستقبل. لذلك، لم ينتهِ الأمر بعد. سأضع اسمي على ذلك الكأس، وأنا متأكد بنسبة 100%. لا أعرف متى، لكنني أركز بشدة على تحقيق ذلك مجددًا".

وقال مارتن إنه فخور بتمكنه من أن يصبح المنافس الرئيسي لماركيز على صعيد النقاط خلال معظم فترات هذا الموسم، مشيرًا إلى أن هذه التجربة ستمنحه حافزًا إضافيًا في مسعاه لإحراز لقبه الثاني.

وأضاف: "مارك هو الأفضل في التاريخ الآن. لقد منحني الصراع معه على اللقب الكثير من الحافز. وأظهر لي موهبتي ومستواي".

وأكمل: "أعتقد أنني أحد أفضل الدرّاجين على شبكة الانطلاق، بكل تأكيد، وسأقاتل طوال مسيرتي المهنية من أجل إعادة اسمي إلى ذلك الكأس مجددًا. وسأكون مهووسًا بتحقيق ذلك. إذا تمكنت من إحراز اللقب، فهذا رائع. وإذا لم أتمكن، فسأكون شخصًا أفضل عندما أعتزل".

وبعد عامين لم يكونا بالمستوى المأمول مع أبريليا، سينتقل الإسباني إلى ياماها في موسم 2027. لكن قبل ذلك، سيحاول ضمان إنهاء موسم 2026 في مركز الوصافة ضمن بطولة العالم للدرّاجين.

ويتوجه مارتن إلى الجولة الختامية في فالنسيا نهاية الأسبوع المقبل متقدمًا بفارق نقطتين فقط على زميله في الفريق ماركو بيزيكي.

وقال: "أريد حقًا التفوق على ماركو في السباق الأخير. وليس ماركو وحده، بل أريد إنهاء مرحلتي مع أبريليا بأفضل طريقة ممكنة. ستكون عطلة نهاية أسبوع حاسمة بالنسبة إليّ".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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