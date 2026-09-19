مارتن: تجاوز ماركيز في السباق القصير بالنمسا لم يكن انتقامًا من حادث اللفة الأولى

انطلق متصدرا البطولة المتساويان في النقاط، مارتن وماركيز، من المركزين الأول والثاني على التوالي في سباق السبت الذي امتدت مسافته إلى نصف مسافة سباق الجائزة الكبرى، ما مهد لمعركة ملحمية على الفوز في حلبة ريد بُل رينغ.

وعند الانطلاق، دخل درّاج أبريليا المصنعي بشكل عميق جدًا عند مخرج المنعطف الأول، ليصبح عرضة لهجوم بطل العالم الحالي ماركيز عند المقطع النساب. واحتك الدرّاجان في منتصف تسلسل اليمين واليسار، حيث خرج مارتن عن الحلبة وانتزع ماركيز الصدارة.

ورغم تراجعه إلى المركز الثامن أثناء التوجه إلى المنعطف الثالث، قدم بطل العالم لعام 2024 عودة مذهلة، إذ تجاوز خمسة درّاجين بحلول منتصف السباق ليقترب مجددًا من ماركيز.

وفي اللفة الثامنة، شق الدرّاج البالغ من العمر 28 عامًا طريقه متجاوزًا بطل العالم الحالي، وأجبر دراجة دوكاتي على الخروج إلى الجهة الواسعة عند مخرج المنعطف الأول لينتزع المركز الثاني. وبعد خروج بيدرو أكوستا من الصدارة بحادث مع بقاء ثلاث لفات، واصل مارتن طريقه ليحقق فوزه الرابع هذا العام ويتقدم بفارق ثلاث نقاط في ترتيب البطولة.

وتحدث مارتن عن معركته مع ماركيز في اللفة الأولى، قائلًا: "أعتقد أنه لم يكن بإمكاني فعل أي شيء. تعاملت مع المنعطف الأول بشكل جيد. ثم في المنعطف الثاني، فرملت بقوة شديدة لمحاولة الحفاظ على المركز، رغم أنني سمعت 'رصاصة حمراء' تتجه نحوي.

وأكمل: "لكن المهم أنني لم أخسر، ولم أخرج إلى الواسع، وتمكنت من الحفاظ على الخط عند المنعطف2. لكن عندما غيرت الاتجاه عند المنعطف 2، كدت أتعرض لحادث، وكانت تلك اللحظة التي بدأت فيها خسارة المراكز".

ثمّ تابع: "هذه هي السباقات. وآمل أن أكون غدًا أكثر ذكاءً قليلًا وأحاول فهم الأماكن التي يمكنني التجاوز فيها".

وعندما سُئل ما إذا كان ماركيز قد بالغ في عدائيّته في النصف الثاني من المنعطف، أضاف: "كنت أعلم أنه سيحاول، كما يفعل دائمًا. كنت مستعدًا لكل شيء وتمكنت من البقاء على الدراجة، وهذا أمر جيد."

وأصر مارتن على أنه لم يكن يحاول الانتقام من ماركيز من خلال تجاوزه الجريء عند المنعطف الأول، مشددًا على أنه كان بحاجة إلى أن يكون حازمًا لضمان نجاح التجاوز.

وأوضح الإسباني: "لا، المشكلة هي أنه عندما تتجاوز مارك، إذا تجاوزته كما تتجاوز أي درّاج آخر، فسيتجاوزك مجددًا".

وأضاف: "لذلك عليك إيقاف الدراجة بشكل أكبر قليلًا ومحاولة الحفاظ على خروج جيد من المنعطف. وهذا ما فعلته، ليس معه فقط، بل أيضًا مع أليكس ماركيز وماركو بيزيكي".

وأكمل: "من المهم جدًا في موتو جي بي حاليًا، وأكثر على هذه الحلبة، الحفاظ على خط جيد عند الخروج من المنعطف."