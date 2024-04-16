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موتو جي بي

مارتن: بانيايا ما يزال المرشّح الأبرز للفوز بلقب 2024 والمعركة مفتوحة على مصراعيها

يعتقد خورخي مارتن متصدر ترتيب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" أن فرانشيسكو بانيايا ما يزال "المرشّح الأوفر حظًا" لحصد لقب 2024 بالرُغم من تقدّمه على الإيطالي بفارق 30 نقطة بعد الجولات الثلاث الأولى.

Jorge Martin, Pramac Racing

غولد غوز/ صور لات

انتهت سلسلة الصعود على منصة التتويج لمارتن يوم الأحد الماضي عندما خسر المركز الثالث في سباق جائزة الأمريكيتين الكبرى لصالح إنيا باستيانيني دراج دوكاتي في اللفة ما قبل الأخيرة.

وبينما تقلّصت صدارة دراج براماك، إلا أنه ما يزال متربعًا على قمة الترتيب العام بفارق 21 نقطة أمام باستيانيني بالتوجه إلى جائزة إسبانيا الكبرى الأسبوع المُقبل.

هذا وقد فاز بانيايا حامل اللقب بجائزة قطر الكبرى، لكنه خسر منصة التتويج في سباق البرتغال القصير إثر خطأ بينما كان في الصدارة، قبل أن يتعرض لحادثة أخرجته من منافسات سباق الجائزة الكبرى.

فيما عانى الإيطالي في أوستن من أجل التماسك في طريقه نحو المركز السادس في السباق القصير، كما اكتفى بالمركز الخامس في السباق الرئيسي بعد معاناته مع الاهتزازات على دراجة دوكاتي.

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لكن وبالرُغم من ذلك، ما يزال مارتن يرى بأن بانيايا هو المرشّح الأبرز لحصد لقب هذا العام، بيد أنه يعتقد بأن معركة البطولة مفتوحة على مصراعيها بشكل أكبر مما كانت في 2023.

حيث قال: "لا أعلم، ولكن أعتقد بأن هنالك الكثير من الدراجين ممن بوسعهم المنافسة على اللقب".

وأضاف: "ما أزال أرى أن بيكو (بانيايا) هو المرشّح الأبرز لأنه هو من فاز باللقب الموسم الماضي، إنه رقم واحد".

وتابع: "لذلك علينا أن نكون على قدر المنافسة، المتنافسون أقوياء هذا الموسم. لدينا مارك (ماركيز)، لدينا حتى بيدرو (أكوستا) مع أداء جيد وثابت للغاية".

وأكمل: "لذلك لا تعلم مطلقًا ما يمكن أن يحدث. إنيا كذلك قوي جدًا طوال نهاية الأسبوع. لكن الأمر الأهم هو أننا سريعون في كل مكان، وعلينا التركيز للحفاظ على ذلك".

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