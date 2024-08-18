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موتو جي بي

مارتن: بانيايا ليس أسرع مني بالرغم من سيطرته في النمسا

أحرز بانيايا فوزه السابع في هذا الموسم من بطولة الموتو جي بي ضمن الجولة الـ 11 في النمسا، لكنّ مارتن مقتنعٌ بأنّه يتمتّع بذات سرعته.

تم التحديث:
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي وخورخي مارتن، براماك

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي وخورخي مارتن، براماك

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

لا يعتقد خورخي مارتن درّاج براماك أنّ فرانشيسكو بانيايا أسرع منه بالرغم من سيطرة الأخير على جائزة النمسا الكبرى اليوم الأحد.

وكان مارتن صاحب قطب الانطلاق الأوّل قد خسر صدارة سباق سبيلبرغ لصالح بانيايا في اللفّة الثانية من أصل 28 ولم يتمكّن من مجاراته سوى في النصف الأوّل من السباق، قبل أن يتآكل الإطار الأمامي لدرّاجة الإسباني.

وسمح ذلك لبانيايا بعبور خطّ النهاية بفارق 2.2 ثانية أمام غريمه والانفراد بصدارة الترتيب العام بأفضليّة خمس نقاطٍ.

لكنّ مارتن أصرّ على أنّه لا يزال يتسابق بذات المستوى المتكافئ مع بانيايا، ويعتقد بأنّ الإيطالي أحدث الفارق في اللفّتين الافتتاحيّتين من سباق النمسا.

وقال الإسباني: "أعتقد بأنّنا متعادلان على صعيد السرعة، من الصعب للغاية رؤية الفارق".

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وأضاف: "كان بوسعكم رؤية ذلك بالأمس في التصفيات وأنّنا نُحدث الفارق، أنا وبيكو متقدّمون خطوة على البقيّة".

ثمّ تابع: "والآن كما هو الحال مثل الموسم الماضي فمن الصعب التحسّن لأنّه يملك بياناتي، ولديّ بياناته. لذا من الصعب إحداث الفارق اليوم".

وأكمل: "كان تصدّر أوّل لفّتين ما أحدث الفارق اليوم، أدرك ذلك بشكلٍ أفضل مني. كنت خلفه لعشر لفّات، وكان اتّباعه سهلًا. لكنّ كلّ تلك الجهود انتفت فجأة لأنّ إطار الأمامي قال لي: توقّف هنا. نحتاج للعمل قليلًا على ذلك".

واختتم بالقول: "ليس أسرع منّي، ولست أسرع منه. لكنّنا نحتاج للعمل قليلًا على الاستراتيجيّة وفهم كيفيّة الفوز بالسباقات".

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