مارتن: باستيانيني "دفعني خارجًا" في تجاوزه العدائيّ في ميزانو

تصدّر مارتن السباق بالدخول إلى اللفة الأخيرة عندما قام باستيانيني بتجاوز جريء عند المنعطف الرابع، مما أجبر مارتن على الخروج إلى منطقة الإسفلت خارج الحلبة. هذا التجاوز أثار جدلاً كبيرًا ليصبح أحد أكثر اللحظات المثيرة للجدل في الموسم.

وأظهر مارتن غضبه تجاه باستيانيني أثناء عودته إلى المسار، لكنه قرر تهدئة سرعته بعد ذلك ليعبر خط النهاية في المركز الثاني بفارق خمس ثوانٍ عن المتصدر، مما حرمه من تحقيق أول انتصار له منذ سباق جائزة فرنسا الكبرى في مايو.

ولم تتخذ لجنة الحكام أي إجراء ضد أي متسابق بعد الحادث، وأُعلنت نتائج السباق دون تغيير.

ورغم اعتذاره عن طريقة إظهاره لغضبه، إلا أن مارتن كان مصممًا على أنّ درّاج دوكاتي قد تجاوز الحدود، وأن التجاوز الذي قام به في ميزانو كان غير عادل.

وقال مارتن: "أعتقد أن المناورة كانت أكثر من اللازم لأنه دفعني خارج الحلبة ولم أتمكن من الرد".

وأضاف: "بعدها قمت ببعض الإيماءات لأنني كنت مستاءً، لكن على أي حال. أعتقد أنني كنت الأقوى، وكنت أستحق الفوز، لكن لا بأس. سأحاول مرة أخرى في السباق القادم".

وأردف: "أعتقد أنني استحقيت الفوز، وإذا كان سيتجاوزني، على الأقل كان يجب أن يكون التجاوز نظيفًا دون لمس".

وفي مقابلة لاحقة مع قناة "دازن"، قال مارتن: "بالتأكيد، إينيا يستحق الفوز، فقد كان هناك حتى النهاية. لكن بعد أن تصدرت معظم اللفات وتم دفعي خارج المسار، لم يكن هذا ما توقعته. لكن هكذا هو الحال. لا يوجد الكثير لأقوله".

وأضاف: "أنا لست سعيدًا بتجاوز إينيا، لكن ذلك ما حدث. ومع ذلك، لم أحب الطريقة التي تفاعلت بها. كان رد فعلي غير ضروري، وأنا أعتذر عمّا قمت به في لحظة غضب. لكنني ما زلت أعتقد أن التجاوز لم يكن عادلاً".

ثمّ تابع: "لا يهم ما أقول. سأتعرض للانتقادات من جميع الجهات".