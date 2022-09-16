مارتن أمام كوارتارارو في التجارب الحرّة الثانية في أراغون

وضع مارتن المعيار مبكّرًا بعد أن سجّل 1:48.185 دقيقة، لكنّ مارك ماركيز أصبح أوّل من يكسر عتبة الـ 108 ثوانٍ إثر ذلك متقدّمًا إلى الصدارة.

وتتالت التحسينات في الأمام عبر فرانشيسكو بانيايا، في حين تعرّض أليكس إسبارغارو لحادثٍ آخر في المنعطف الـ 14 على متن درّاجته أبريليا التي تدمّرت ولم يكن بوسعه استخدامها في بقيّة الحصّة لذا اضطرّ للانتقال إلى الدرّاجة الثانية.

وأكمل ماركيز أوّل طلعتين بذراع التأرجح الاعتياديّة من هوندا قبل أن ينتقل إلى هيكل "كاليكس" المصنّع من الألومينيوم في المراحل الأخيرة من عمر الحصّة.

وكان الإسباني متّجهًا لتسجيل زمنٍ يُنافس به على الصدارة، لكنّه انزلق بشكلٍ كبير في المنعطف الأخير ما أضاع منه الكثير من الوقت.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى مارتن الذي سجّل 1:47.402 دقيقة، وتقدّم الإسباني بفارق 0.074 ثانية على كوارتارارو درّاج ياماها ومتصدّر ترتيب البطولة الذي شرع هو الآخر في استخدام هيكل ياماها المحدّث في محاولة لمواصلة المنافسة على البطولة في ظلّ زحف بانيايا مؤخّرًا.

وأكمل يوهان زاركو ترتيب الثلاثة الأوائل على متن درّاجة براماك دوكاتي الثانية، بينما قفز إنيا باستيانيني إلى المركز الرابع في اللحظات الأخيرة أمام بانيايا وأليكس رينز.

وذهب المركز السابع إلى مافيريك فينياليس الذي تقدّم على ماركيز، بينما أكمل جاك ميلر ولوكا ماريني ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: