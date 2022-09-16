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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى تقرير التجارب

مارتن أمام كوارتارارو في التجارب الحرّة الثانية في أراغون

سجّل خورخي مارتن درّاج براماك دوكاتي الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية من جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي ليتفوّق بـ 0.074 ثانية على فابيو كوارتارارو.

مارتن أمام كوارتارارو في التجارب الحرّة الثانية في أراغون

وضع مارتن المعيار مبكّرًا بعد أن سجّل 1:48.185 دقيقة، لكنّ مارك ماركيز أصبح أوّل من يكسر عتبة الـ 108 ثوانٍ إثر ذلك متقدّمًا إلى الصدارة.

وتتالت التحسينات في الأمام عبر فرانشيسكو بانيايا، في حين تعرّض أليكس إسبارغارو لحادثٍ آخر في المنعطف الـ 14 على متن درّاجته أبريليا التي تدمّرت ولم يكن بوسعه استخدامها في بقيّة الحصّة لذا اضطرّ للانتقال إلى الدرّاجة الثانية.

وأكمل ماركيز أوّل طلعتين بذراع التأرجح الاعتياديّة من هوندا قبل أن ينتقل إلى هيكل "كاليكس" المصنّع من الألومينيوم في المراحل الأخيرة من عمر الحصّة.

وكان الإسباني متّجهًا لتسجيل زمنٍ يُنافس به على الصدارة، لكنّه انزلق بشكلٍ كبير في المنعطف الأخير ما أضاع منه الكثير من الوقت.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى مارتن الذي سجّل 1:47.402 دقيقة، وتقدّم الإسباني بفارق 0.074 ثانية على كوارتارارو درّاج ياماها ومتصدّر ترتيب البطولة الذي شرع هو الآخر في استخدام هيكل ياماها المحدّث في محاولة لمواصلة المنافسة على البطولة في ظلّ زحف بانيايا مؤخّرًا.

وأكمل يوهان زاركو ترتيب الثلاثة الأوائل على متن درّاجة براماك دوكاتي الثانية، بينما قفز إنيا باستيانيني إلى المركز الرابع في اللحظات الأخيرة أمام بانيايا وأليكس رينز.

وذهب المركز السابع إلى مافيريك فينياليس الذي تقدّم على ماركيز، بينما أكمل جاك ميلر ولوكا ماريني ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 18 1:47.402     170.209
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 18 1:47.476 0.074 0.074 170.091
3 5 France يوهان زاركو دوكاتي 19 1:47.509 0.107 0.033 170.039
4 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 17 1:47.583 0.181 0.074 169.922
5 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 18 1:47.639 0.237 0.056 169.834
6 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 19 1:47.665 0.263 0.026 169.793
7 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 17 1:47.678 0.276 0.013 169.772
8 93 Spain مارك ماركيز هوندا 15 1:47.761 0.359 0.083 169.642
9 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 16 1:47.800 0.398 0.039 169.580
10 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 17 1:47.893 0.491 0.093 169.434
11 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:47.911 0.509 0.018 169.406
12 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 16 1:47.912 0.510 0.001 169.404
13 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 12 1:47.951 0.549 0.039 169.343
14 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 17 1:48.002 0.600 0.051 169.263
15 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 17 1:48.042 0.640 0.040 169.200
16 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 15 1:48.229 0.827 0.187 168.908
17 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 16 1:48.475 1.073 0.246 168.525
18 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 17 1:48.521 1.119 0.046 168.454
19 35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 18 1:48.531 1.129 0.010 168.438
20 40 South Africa دارين بيندر ياماها 17 1:48.618 1.216 0.087 168.303
21 36 Spain جوان مير سوزوكي 17 1:48.621 1.219 0.003 168.298
22 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 16 1:48.688 1.286 0.067 168.195
23 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 18 1:48.743 1.341 0.055 168.110
24 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 17 1:48.752 1.350 0.009 168.096
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