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لين جارفيس يُغادر إدارة فريق ياماها للموتو جي بي بنهاية موسم 2024

كشف لين جارفيس مدير فريق ياماها للموتو جي بي ضمن محادثة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن أنّه سيُغادر دوره بنهاية الموسم الجاري.

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لين جارفيس، المُدير الإداري لفريق ياماها

غولد غوز/ صور لات

قاد جارفيس صاحب الـ 66 عامًا فريق ياماها طوال 26 عامًا، حيث لعب دورًا مهمًا للغاية في إحياء العلامة اليابانيّة في منتصف الألفيّة.

وتمكّن رفقة دافيدي بريفيو من إقناع فالنتينو روسي بالانضمام إلى المشروع في 2004 عندما كان الإيطالي بطلًا للعالم ثلاث مرّات مع هوندا.

وأحرز روسي وياماها اللقب في 2004، و2005، و2008 و2009، قبل أن تبدأ حقبة خورخي لورينز الذي تُوّج باللقب في 2010 و2012 و2015.

وبعد فترة من سيطرة مارك ماركيز وهوندا – ستّة ألقابٍ من أصل سبعة متاحة بين 2013 و2019 – استعاد فابيو كوارتارارو اللقب لصالح ياماها في 2021، وهو ما يعني تحقيق ياماها لثمانية ألقابٍ تحت إدارة جارفيس.

وكانت واحدة من بين آخر مساهمات البريطاني ضمان تجديد عقد كوارتارارو، وهو ما تمّ الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

وقال جارفيس ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الخميس في أوستن: "سيكون هذا موسمي الأخير في ياماها، سأغادر في نهاية العام. سأقرّر لاحقًا ما سأفعله، وما سأكرّس وقتي له".

وأضاف: "بدأت مع الفريق المصنعي في 1999. كانت فترة طويلة بشكلٍ غير معتاد. أبلغ 66 عامًا الآن وبدأت أشعر بالتعب من السفر".

وأكمل: "إنّه من غير المعتاد أن يقود ذات الشخص المشروع طوال 26 عامًا. حان الوقت للقيام بشيء جديد. هذا هو الوقت المثالي للإقدام على هذا الانتقال. علينا غلق هذا الفصل وبدء واحد جديد بشكلٍ سلس. إنّه الحلّ الأفضل لكلّ الأطراف".

فابيو كوارتارارو، لين جارفيس، ياماها ريسينغ

فابيو كوارتارارو، لين جارفيس، ياماها ريسينغ

الصورة من قبل: ياماها

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