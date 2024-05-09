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الشرق الأوسط
موتو جي بي

ليبرتي ميديا تلقت "اهتماماً كبيراً" من قبل المصنّعين بعد إعلان الاستحواذ على موتو جي بي

قال الرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي ميديا، غريغ مافي، أن الشركة شهدت "اهتماماً كبيراً" من قبل عدة أطراف، بما في ذلك الشركات المصنّعة، بعد إعلانها عن استحواذها على "دورنا سبورتس" وبطولة العالم لسباقات الدراجات النارية "موتو جي بي".

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: دورنا

في بداية شهر أبريل، أعلنت شركة ليبرتي ميديا أنها استحوذت على دورنا سبورتس وبالتالي "موتو جي بي" ضمن صفقة بقيمة 4.2 مليار يورو من المتوقع أن تكتمل بنهاية العام.

ولم تتحدث الشركة المالكة للفورمولا 1 بعد عن خططها لزيادة شعبية "موتو جي بي"، على الرغم من أن تعزيز  وجود البطولة في أمريكا كان أحد أهم العوامل وراء الاستحواذ.

وضمن مكالمة للمستثمرين هذا الأسبوع، قال مافي أن الاهتمام بـ موتو جي بي من الشركاء المحتملين - والذي يشمل الشركات المصنعة - كان كبيراً.

وتضم موتو جي بي حالياً خمسة شركات مصنعة في منافساتها، بينما أعربت بي إم دبليو في الأسابيع الأخيرة عن رغبتها في أن تكون السادسة مستقبلاً.

وتُعتبر القوانين التقنية التي تم إصدارها مؤخراً لعام 2027 بوابة محتملة للشركات المصنعة الجديدة.

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الصورة من قبل: كاي تي ام

حيث قال مافي: "لذا، بخصوص موتو جي بي، بعد الإعلان، شهدنا تدفق الاهتمام من الشركاء المحتملين في البثّ، والشركات المصنعة، والمواقع المحتملة، كلها أمور هامة جداً".

وأكمل: "لسوء الحظ، ونظراً لما تتطلبه العملية التنظيمية، سنقوم بصياغة هذه الأمور لتنسيق أفضل بيننا وبين وخططنا".

وتابع: "لذلك، نحن نضع الخطط. لدينا بعض الأفكار الجيدة، أعتقد، وآمل، أن نحصل على إذن لتنفيذها في أقرب وقت ممكن".

وتشعر ليبرتي بالثقة في الحصول على موافقة تنظيمية لإكمال عملية الاستحواذ على موتو جي بي، حيث أكد مافي أن العملية تسير "بالاتجاه الصحيح".

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الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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