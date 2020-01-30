موتو جي بي: لورينزو يعود إلى ياماها كدراج اختبارات

أحرز لورينزو ثلاثة ألقاب في "موتو جي بي" مع ياماها التي كانت أول فريق يشارك معه في 2008 حتى 2016، حيث انتقل إلى دوكاتي، بينما واجه المتاعب مع هوندا الموسم الماضي.

وبعد معاناته في التأقلم مع دراجة "آر.سي213في"، قرر لورينزو المصاب اعتزال السباقات بحلول نهاية الموسم.

وأشار موقعنا "موتورسبورت.كوم" خلال الفترة الشتوية إلى سعي لورينزو لإبرام صفقة مع ياماها، حيث سيتمّ الإعلان الرسمي عن ذلك اليوم الخميس.

وسيعود بطل العالم ثلاث مرات إلى صهوة دراجة "أم1" خلال تجارب سيبانغ ما بين 2 إلى 4، كما سيشارك في الاختبارات الرسمية والخاصة طوال بقية الموسم مع ياماها.

حيث قال لين جارفيس مدير الفريق في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "عندما علمنا أن خورخي سيوقف مشاركاته في السباقات، بدأنا مباشرة التفكير بتقديم عرض له للانضمام إلينا".

وأكمل: "إحصائيات مسيرته المهنية معنا طوال تلك السنين التسع تتكلم عن نفسها. إنه دراج يمتلك خبرة واسعة للغاية، كما أنه قريب من طاقم العمل ودراجتنا كذلك".

وتابع: "نحن نعلم خورخي كدراج دقيقٍ ومتحفزٍ على الدوام، إضافة إلى ثباته المذهل ونظرته التقنية الثاقبة: جميعها مواصفات نحتاجها في دراج الاختبارات".

وسيعمل لورينزو بشكل وثيق مع سيلفانو غالبوسيرا رئيس طاقم عمل فالنتينو روسي السابق، والذي كان يتجه للعمل مع يوهان زاركو كدراج اختبار لدى ياماها قبل انتقاله إلى "أل.سي.آر" خلال السباقات الأخيرة في 2019.

من جهته قال لورينزو: "لطالما كنت أخطط للبقاء في ’موتو جي بي’ والعودة إلى كواليس البطولة، وأعتقد أن هذا دور ملائم بالنسبة لي".

وأكمل: "أعلم الفريق والدراجة بشكل جيد. كما أنها تناسب أسلوب قيادتي بالفعل. وسيكون الاجتماع بالدراجة مجدداً أمراً مثيلاً للاهتمام حقاً".

واختتم: "أود شكر ياماها على هذه الفرصة، لأنها تسمح لي القيام بالعمل الذي أحبه، مع الاستمتاع بنمط حياة أكثر هدوءاً".

يشار إلى أن ياماها أعلنت يوم أمس الأربعاء أن فابيو كوارتارارو سينضم إلى مافيريك فينياليس ضمن تشكيلتها لموسمي 2021 - 2022، كبديل عن روسي.