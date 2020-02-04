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لورينزو يُسجّل عودته إلى ياماها مع نهاية الاختبارات الأوليّة للموتو جي بي

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لورينزو يُسجّل عودته إلى ياماها مع نهاية الاختبارات الأوليّة للموتو جي بي
04-02-2020

أكمل خورخي لورينزو لفّاته الأولى منذ 2016 على متن درّاجة ياماها في الموتو جي بي مع انتهاء حصّة الاختبارات الأوليّة "شيكداون" على حلبة سيبانغ اليوم الثلاثاء.

سجّل بطل العالم ثلاث مرّات في الفئة العليا، الذي بات يعمل كدرّاج اختبارات لياماها الأسبوع الماضي، توقيتًا وقدره 2:05.506 دقيقة بعد أن أكمل 46 لفّة على متن درّاجة ياماها بخصائص 2020.

وتركه ذلك في المركز الثامن في الترتيب العام والثالث في اليوم الأخير من الاختبارات بفارق 1.062 ثانية عن الدرّاج الأسرع بول إسبارغارو.

ولم يُشارك لورينزو في اليومين الماضيين اللذين تصدّرهما داني بيدروسا درّاج اختبارات كاي تي ام.

وجاء أسرع أزمنة إسبارغارو اليوم الثلاثاء ليمنح العلامة النمساويّة صدارة كاملة لجميع الأيّام الثلاثة.

وذهب المركز الثاني إلى شقيقه أليكس إسبارغارو الذي قاد درّاجة أبريليا المعدّلة بشكلٍ لافت.

وحلّ ميغيل أوليفيرا درّاج تيك 3 ثالثًا أمام ميكيللي بيرو وبراد بيندر.

أمّا بيدروسا فلم يُشارك اليوم، لكنّ زمنه من يوم الإثنين كان كافيًا لتركه في المركز الرابع في الترتيب العام.

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