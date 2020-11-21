لورينزو يردّ على كراتشلو بشأن تعليقاته حيال دور درّاج التجارب

سيحلّ كراتشلو بديلًا للورينزو في العام المقبل في دور الدرّاج المصنعيّ لياماها بعد توصّله لصفقة مع الصانع الياباني في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر.

وكانت خطط تجارب لورينزو مع ياماها قد تعقّدت نتيجة وباء كورونا، حيث أكمل الإسبانيّ أربعة أيّام تجارب فقط على متن درّاجة "ام1" بمواصفات 2019.

وقدّم الإسباني تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لدى الإعلان عن كراتشلو كدرّاج تجارب لياماها، قائلًا أنّ ذلك بمثابة "تغيير الذهب بالبرونز".

لكنّ كراتشلو لم يتأثّر بتلك التعليقات، حيث قال يوم الخميس في البرتغال أن موهبة لورينزو المميّزة جدًا لا تعني بالضرورة قدرته على لعب دور درّاج تجارب قوي.

وردّ لورينزو مجدّدًا بالقول: "القول أنّني لست درّاج تجارب جيّدًا أشبه بالقول أنّ الأرض مكعّبة".

وأضاف: "يعلم المهندسون والدرّاجون الذين جاورتهم في ياماها ودوكاتي مدى جودتي في تطوير الدرّاجة ومساعدتهم على جعل ذلك أسرع".

وأردف: "لو تحدّثنا بلغة الأرقام، فمن الواضح أنّ عدد الانتصارات تقلّص بالنسبة لكلا الفريقَين عندما غادرتهما".

وأكمل: "بالنسبة لكراتشلو فقد كان من بين الدرّاجي قليلي الانتصارات وكثيري الحوادث في الأعوام العشرة الماضية".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّه سيكون درّاج تجارب جيّدًا... لاختبار مدى صلابة الدرّاجة (في الحوادث)".