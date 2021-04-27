لورينزو: ياماها لا تعامل موربيديللي على نحوٍ جيّد بمنحه دراجة أقدم

يقود موربيديللي درّاجة "ام1" بالمواصفات "أيه" لموسم 2021، والتي تمثّل نسخة محدّثة بشكل بطفيف من دراجة 2019 - والتي قادها نحو المركز الثاني في ترتيب البطولة العام الماضي وسجّل ثلاثة من انتصارات الصانع الياباني السبعة.

وقد حصدت ياماها ثلاثة انتصارات حتى الآن في 2021 كانت من نصيب درّاجَيها المصنعيين مافيريك فينياليس وفابيو كوارتارارو على درّاجة "ام1" المحسّنة، فيما يتصدر الأخير الترتيب الآن بفارق 15 نقطة.

في المقابل، عانى موربيديللي من مشكلة تقنية جعلته يتراجع إلى المركز الـ 18 في جائزة قطر الكبرى، ويحتل الآن المركز الـ 11 في ترتيب الدراجين بعد تحقيقه المركزين الـ 12 والخامس في سباقي الدوحة والبرتغال.

وعبّر الإيطالي عن إحباطه من الوضع الذي يتواجد فيه داخل ياماها بعد مشاكله في جائزة قطر الكبرى، بالرُغم من تراجعه عن ذلك لاحقًا.

لكنّ لورينزو الدراج المصنعي السابق لدى ياماها يشعر بأن موربيديللي لا تتم معاملته كما ينبغي، لكن يجب عليه التركيز على أن "يُظهر لياماها بأن تلك طريقة خاطئة".

فقال: "حسنًا، ربما يكون رأيي صريحًا للغاية، لكنني أعتقد بأنّ ياماها لا تعامل فراندو بالطريقة الأفضل، ولا سيّما بعد حلوله بمركز الوصافة العام الماضي".

وأضاف: "دوكاتي تمنح درّاجيها الأربعة (في فريقها المصنعي وبراماك) ذات الدراجة تقريبًا، وياماها لا تقوم بذلك، وتحديدًا مع فرانكو".

وتابع: "أرى الآن بأن فرانكو ينبغي عليه أن يطالب بالحصول على ذات المعاملة من ياماها، وهو يقوم بذلك على نحوٍ جيّد عبر التهديد المضمّن في التصريحات، والبدء في الحديث مع مصنعين آخرين أو تلك الفرق الأخرى التي ترغب بخدماته".

وأكمل: "لكنه بمجرد أن يضع خوذته ويركب الدراجة، عليه التركيز على تقديم أفضل أداء ممكن ليُظهر لياماها أنها مخطئة في عدم منحه ذات المعاملة".