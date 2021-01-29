لورينزو "لم يتخيّل قط" انتقال روسي إلى بيتروناس

بعد 15 موسم قاد خلالها لصالح ياماها - بين 2004 و2010 وبين 2013 و2020 - غادر روسي صفوف الفريق المصنعي نهاية الموسم الماضي بعد خسارة مقعده لصالح فابيو كوارتارارو لموسم 2021.

وقد عرضت ياماها على روسي عقدًا مصنعيًا جديدًا في بداية 2020، لكنّها انتقلت بدلًا عن ذلك للتوقيع مع كوارتارارو عندما أصرّ الإيطالي على تقييم تأدياته أولًا خلال الجولات الافتتاحية للموسم قبل أن يقرر مواصلة مسيرته.

في ذلك الوقت، كان من المعلوم بأنّ دوكاتي كانت حريصة للغاية على ضم كل من كوارتارارو ومافيريك فينياليس لما بعد موسم 2020.

هذا وسيبقى الأسطورة روسي درّاجًا بدعم مصنعي في 2021 ولكن ضمن صفوف الفريق الرديف للمرة الأولى منذ أول موسم حصد فيه اللقب في 2001 مع الفريق المدعوم من هوندا "ناسترو أزورو".

وقد اعترف لورينزو زميل روسي السابق بأنّه "تفاجأ" بقرار ياماها التخلّي عن خدمات الإيطالي، لكنه لا يرى بأنّ وضع روسي سيتغير كثيرًا.

فقال: "تفاجأت بقرار ياماها بوضع روسي ضمن صفوف فريق زبون مثل بيتروناس، ما كان ذلك ليخطر ببالي قط".

وأضاف: "لكن في ذات الوقت، أعتقد بأنّ الوضع بالنسبة له لن يتغيّر كثيرًا، فسيقوم بعمله على نحوٍ جيّد".

وتابع: "لقد رأينا النتائج العظيمة التي حصدها كوارتارارو و (فرانكو) موربيديللي مع الفريق، حيث أنّ الدراجة تنافسية وياماها في النهاية يجب أن تفعل مثل الجميع، أن تنظر إلى المستقبل. فالمستقبل هو للمواهب الشابة، واختيار كوارتارارو هو أمر منطقي".

جديرٌ بالذكر أنّ لورينزو قد اعتزل منافسات الـ "موتو جي بي" نهاية موسم 2019، حيث أنّ خططه لموسم 2021 ليست واضحة بعد، وذلك بعد خسارته دور درّاج الاختبار مع ياماها لصالح كال كراتشلو.

وخاض الإسباني بالفعل محادثات مع أبريليا ليشغل ذات الدور في 2021، لكنّ النقاشات حول ذلك هدأت منذ بداية العطلة الشتوية.