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لورينزو: فرص العودة إلى الموتو جي بي أعلى الآن ولكن ما تزال منخفضة

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لورينزو: فرص العودة إلى الموتو جي بي أعلى الآن ولكن ما تزال منخفضة
10-02-2020

قال بطل العالم ثلاث مرّات في الموتو جي بي خورخي لورينزو أنّ فرص عودته بشكل كامل إلى منافسات الفئة العُليا قد ازدادت منذ اختباره الأوّل مع ياماها، لكنّها ما تزال منخفضة.

وضع لورينزو حدًّا لمسيرة امتدت 12 عامًا في الفئة العُليا عندما انسحب من عقد لعامين مع هوندا في منتصف الطريق، حيث أعلن اعتزاله في نهاية موسم 2019.

وبعد انضمامه على نحوٍ سلس إلى ياماها في دور درّاج الاختبار لموسم 2020، قاد لورينزو درّاجة "ام1" خلال تجارب سيبانغ التمهيدية، حيث شعر على الفور بسهولة التعامل معها.

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وقد أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان ذلك ليُغري لورينزو بالعودة من جديد إلى منافسات بطولة العالم للدرّاجات النارية، إذ وعند سؤاله عن الوقت الذي قد يفكّر فيه في ذلك الخيار لموسم 2021، قال الإسباني: "كما تعلمون، فإنّ فكرتي الأولى عندما اعتزلت كانت الاعتزال بشكل كامل".

وأضاف: "أمضيت 18 عامًا من حياتي ملتزمًا بشكل كامل تجاه الفوز، المنافسة، العمل بجد من أجمل إكمال مهمتي. الآن أعتقد بأنّني ضمن مرحلة مختلفة في حياتي. لكنّ يجب القول كذلك بأنّني استمتعت كثيرًا بقيادة درّاجة ياماها في التجارب. أشعر من جديد بالسعادة التي لم أشعر بها منذ وقت طويل".

وتابع: "ربما تكون المرّة الأخيرة التي شعرت فيها بهذه السعادة الاحترافية كانت عندما فزت بثلاثة سباقات من أصل أربعة في 2018، كانت تلك مرحلة سعيدة في مسيرتي. لكن لسوء الحظ ومع الإصابات، وبعض النتائج السيئة، لم أحظ بذات الشعور خلال العام ونصف الأخيرة".

وأكمل: "أمضيت لحظات سعيدة للغاية خلال أيام التجارب التمهيدية الثلاثة. لذا وإذا ما قلت بأنّه كانت لدي فرصة في فالنسيا (2019) بنسبة 99 بالمئة لعدم العودة، الآن باتت 98 بالمئة".

وقد يعود لورينزو - الذي قاد كذلك درّاجة الصانع الياباني في اليوم الثالث من التجارب الإجمالية في سيبانغ - إلى منافسات البطولة هذا العام إذا ما قررت ياماها ترتيب مشاركة استثنائية له، حيث أوضح الفريق بأنّ تلك إمكانية قائمة.

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"لقد ناقشنا ذلك. إنّ أمر اختياري" قال لين جارفيس مدير ياماها.

وأردف: "إنّه أمر اختياري لخورخي ولنا. إذا ما شعر بأنّه يودّ القيام بذلك وكانت لدينا القدرة، عندها سنقوم بذلك. بالطبّع المهمة الأساسية في عقده معنا هي تطوير الدرّاجة، لذا قد نختار على الأرجح جولة يكون من المنطقي فيها لنا أن نستعين بالوايلد كارد ومن ثمّ نختبر بعد ذلك، عوضًا عن اختيار سباق عشوائي لا يكون من المنطقي فيه استخدام الوايلدكارد".

واختتم: "إنّا مسألة سنناقشها سويًا، وأعتقد بأنّ خورخي بحاجة لأن يشعر بالراحة وقدرته على خوض السباق، لكن لمَ لا؟".

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