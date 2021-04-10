لورينزو: روسي خيّب ظني وظن مشجعيه بالأداء الذي ظهر به في جائزة الدوحة الكبرى

سجّل روسي أسوأ تصفيات في مسيرته الممتدة لـ 25 عامًا ضمن مجريات جائزة الدوحة الكبرى، وذلك بعد تقهقره إلى المركز الـ 21 على متن درّاجته ياماها مع فريق "بيتروناس اس آر تي".

وقد عجز "الدكتور" عن تحقيق تقدّم يُذكر في السباق، حيث خرج صاحب الـ 42 عامًا من الجولة الثانية لهذا الموسم خالي الوفاض في المركز الـ 16، وذلك بعد أنّ تراجع من المركز الرابع إلى الـ 12 كذلك في الجولة الافتتاحية.

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وعقب أسوأ بداية له لموسم في الفئة العُليا منذ صعوده إليها في العام 2000، اعترف روسي بأنّه ليس متأكدًا مما إذا كان سيستعيد أداءه عندما يعود قطار البطولة إلى أوروبا بدءًا من الأسبوع المُقبل مع جائزة البرتغال الكبرى.

في المقابل، وضمن مراجعته لسباق الدوحة خلال سلسلته الجديدة على منصة يوتيوب "99 ثانية"، كان لورينزو - الذي أمضى سبعة أعوام كزميل لروسي في الموتو جي بي - لاذعًا في تقييمه لأداء الإيطالي، لكنّه يتوقع أن يكون أقوى بحلول الجولة الرابعة من الموسم في خيريز.

فقال: "روسي خذلني، كما أعتقد بأنّه خيّب ظن مشحعيه كذلك، كونه الكثير يُتوقّع على الدوام من فالنتينو".

وأضاف: "أن تكون في المركز الـ 21 في التجارب الحرة، أعتقد بأنّه صرّح بخوضه تجارب حرة أسوأ في مسيرته، ولكن من الصعب إيجاد أسوأ من ذلك".

وتابع: "ومن ثم السباق، وتواجده خارج مراكز النقاط، كما أعتقد كذلك أنه من الصعب إيجاد سباق أكمله فالنتينو، من دون حادثة أو عطل على المحرك، خارج النقاط. إنّها المرة الثانية التي يتواجد فيها بعيدًا خلف دراجات ياماها الأخرى".

وأكمل: "دعونا نأمُل أن تكون تلك مناسبة فريدة. كما أنّه لم يقدم أبدًا أداءً جيّدًا في قطر، والحلبات الأفضل ستأتي بكل تأكيد. لا أعلم إن كان ذلك سيكون في بورتيماو، والتي ستكون حلبة صعبة كذلك بالنسبة له. ولكن بالتأكيد سيعود قويًا في خيريز".