لورينزو بصدد إعلان اعتزاله "موتو جي بي" في الساعات المقبلة

أصدرت دورنا مروّج البطولة صباح اليوم الخميس بياناً لمؤتمر صحفي استثنائي في فالنسيا مع لورينزو وكارميلو إيزبيليتا المدير التنفيذي لدى دورنا، الساعة الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وتمّ عقد مؤتمر صحفي مماثل عندما كشف داني بيدروسا العام الماضي قراره بالاعتزال.

وبالرغم من امتلاكه عقد حتى موسم 2021 مع هوندا، لكن التكهنات تصاعدت مؤخراً حيال إمكانية اختيار لورينزو الاعتزال نهاية هذا الموسم وذلك بعد أن أجبر على الغياب عن أربعة سباقات وسط الموسم بعد حادثته في آسين.

وخلال فترة غيابه تواصل مع دوكاتي حيال إمكانية العودة للمصنع الإيطالي، لكن تلك الجهود لم تثمر عن شيء، قبل أن يجدد لورينزو وفريقه هوندا التزامهما بالشراكة مع عودة الإسباني للمنافسات.

لكن أداء لورينزو المتواضع صعّد من التكهنات بأنه سينهي مسيرته المهنية في المنافسات والتي بدأت في 2002 ونتج عنها خمسة ألقاب و68 انتصاراً ضمن جميع الفئات.

ومن المتوقع أن يكون يوهان زاركو الذي قاد بديلاً عن تاكاكي ناكاغامي خلال الجولات الأخيرة للموسم مع هوندا، البديل المنطقي ليحل مكان لورينزو إلى جوار بطل العالم مارك ماركيز.