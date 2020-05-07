لورينزو بات "مقتنعًا" الآن ببراءة يانوني

تلقّى يانوني درّاج أبريليا عقوبة الحظر بعد فحص إيجابي أثبت وجود مادة محظورة في جسده في مرحلة متأخّرة من العام الماضي، لكنّ صاحب الـ 30 عامًا أصرّ على براءته وتقدّم باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضيّ.

وخلصت جلسات الاستماع في مارس الماضي إلى أنّ يانوني فشل في اختبار المنشّطات بعد أن تناول لحمًا ملوّثًا، لكن لم تتمّ تبرئته بالكامل.

وكتب لورينزو اليوم الثلاثاء على حسابه في إنستاغرام أنّه يؤمن ببراءة الإيطالي مرفقًا صورة لهما معًا.

وكتب: "تمشّينا قليلًا بالأمس (الإثنين) وتحدّثنا لبعض الوقت. ضحكنا حيال المسألة لكنّني سألته عنها".

وأضاف: "هو الوحيد الذي يعلم الحقيقة، لكن عندما استمعت له فقد أقنعتني حججه. مثل الجميع ارتكب أندريا أخطاءً في الماضي، لكن في هذه المرّة لم يكن الخطأ طوعيًا".

وأردف: "لذا آمل أن يتمّ السماح له بالعودة عاجلًا وغير آجلٍ. ربّما تحبّون طبعه أم لا في نهاية المطاف، لكن من الواضح أنّه يمتلك الموهبة والسرعة. ومثلما قلت بالأمس: الموهبة لا تُشترى ولا تُنسى".

وكان يانوني قد كشف في حوار مع مجلّة "موتوسبرينت" أنّ لورينزو ومافيريك فينياليس كانا الوحيدين اللذين تواصلا معه على خلفيّة تأكيد حظره من المشاركة.

وقال: "يُمكنني أن أؤكّد لكم أنّني سأكون أوّل من يطرح المسألة ويُطالب بتغيير القوانين في هيئة السلامة عندما نعود للتسابق، كون المشكلة تجب معالجتها".

واختتم: "أقول ذلك لما فيه مصلحة الجميع، وكذلك جميع الدرّاجين الآخرين".