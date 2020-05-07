موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
تذاكر
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
تذاكر
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
168 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
174 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
189 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
-
22 نوفمبر
الحدث التالي خلال
196 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
203 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

لورينزو بات "مقتنعًا" الآن ببراءة يانوني

المشاركات
التعليقات
لورينزو بات "مقتنعًا" الآن ببراءة يانوني
07-05-2020

قال خورخي لورينزو بطل العالم ثلاث مرّات في الموتو جي بي بأنّه بات مقتنعًا ببراءة أندريا يانوني حيال عقوبة الحظر من المشاركة بسبب شبهة تعاطي المنشّطات.

تلقّى يانوني درّاج أبريليا عقوبة الحظر بعد فحص إيجابي أثبت وجود مادة محظورة في جسده في مرحلة متأخّرة من العام الماضي، لكنّ صاحب الـ 30 عامًا أصرّ على براءته وتقدّم باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضيّ.

وخلصت جلسات الاستماع في مارس الماضي إلى أنّ يانوني فشل في اختبار المنشّطات بعد أن تناول لحمًا ملوّثًا، لكن لم تتمّ تبرئته بالكامل.

وكتب لورينزو اليوم الثلاثاء على حسابه في إنستاغرام أنّه يؤمن ببراءة الإيطالي مرفقًا صورة لهما معًا.

 

وكتب: "تمشّينا قليلًا بالأمس (الإثنين) وتحدّثنا لبعض الوقت. ضحكنا حيال المسألة لكنّني سألته عنها".

وأضاف: "هو الوحيد الذي يعلم الحقيقة، لكن عندما استمعت له فقد أقنعتني حججه. مثل الجميع ارتكب أندريا أخطاءً في الماضي، لكن في هذه المرّة لم يكن الخطأ طوعيًا".

وأردف: "لذا آمل أن يتمّ السماح له بالعودة عاجلًا وغير آجلٍ. ربّما تحبّون طبعه أم لا في نهاية المطاف، لكن من الواضح أنّه يمتلك الموهبة والسرعة. ومثلما قلت بالأمس: الموهبة لا تُشترى ولا تُنسى".

وكان يانوني قد كشف في حوار مع مجلّة "موتوسبرينت" أنّ لورينزو ومافيريك فينياليس كانا الوحيدين اللذين تواصلا معه على خلفيّة تأكيد حظره من المشاركة.

وقال: "يُمكنني أن أؤكّد لكم أنّني سأكون أوّل من يطرح المسألة ويُطالب بتغيير القوانين في هيئة السلامة عندما نعود للتسابق، كون المشكلة تجب معالجتها".

واختتم: "أقول ذلك لما فيه مصلحة الجميع، وكذلك جميع الدرّاجين الآخرين".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
مقال: اليوم الذي تغيّرت فيه قواعد اللعبة في الموتو جي بي

المقال السابق

مقال: اليوم الذي تغيّرت فيه قواعد اللعبة في الموتو جي بي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

منصة السباق

جائزة ألمانيا الكبرى

جائزة ألمانيا الكبرى

١٨ يونيو - ٢١ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألونسو يزعم بأنّ خططه لموسم 2021 "جاهزةٌ تقريبًا"

2
دبليو آر سي

لابي "تفاجأ" بعدم اعتزال أوجييه بعد خسارة لقب 2019 في "دبليو آر سي"

3
موتو جي بي

مقال: اليوم الذي تغيّرت فيه قواعد اللعبة في الموتو جي بي

4
فورمولا 1

الموتو جي بي تتّفق مع خيريز لاستضافة سباقَين في يوليو

5
دردشات موتورسبورت

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع أحمد دحام

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020 01:16
موتو جي بي

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية 02:04
موتو جي بي

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية

أحدث الأخبار

مقال: اليوم الذي تغيّرت فيه قواعد اللعبة في الموتو جي بي
MGP

مقال: اليوم الذي تغيّرت فيه قواعد اللعبة في الموتو جي بي

موتو جي بي: حلبة خيريز ضمن مفاوضات لاستضافة أول سباقَين من موسم 2020
MGP

موتو جي بي: حلبة خيريز ضمن مفاوضات لاستضافة أول سباقَين من موسم 2020

ماركيز يكشف خطأ هوندا في التجارب الشتويّة للموتو جي بي
MGP

ماركيز يكشف خطأ هوندا في التجارب الشتويّة للموتو جي بي

موتو جي بي: بيتروناس تنفي تشكيلة الأحلام روسي/لورينزو لموسم 2021
MGP

موتو جي بي: بيتروناس تنفي تشكيلة الأحلام روسي/لورينزو لموسم 2021

روسي: التسابق من دون جمهور أمر "مؤسف للغاية"
MGP

روسي: التسابق من دون جمهور أمر "مؤسف للغاية"

جدول

موتو جي بي
  • موتو جي بي
  • فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
١٨ يونيو - ٢١ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٩ يوليو - ١٢ يوليو
تذاكر
٦ أغسطس - ٩ أغسطس
تذاكر
١٣ أغسطس - ١٦ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.