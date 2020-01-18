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موتو جي بي / أخبار عاجلة

لورينزو المعتزل سيحصل على مرتبة "الأسطورة" في الموتو جي بي

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لورينزو المعتزل سيحصل على مرتبة "الأسطورة" في الموتو جي بي
18-01-2020

سيتمّ منح خورخي لورينزو بطل العالم ثلاث مرّات في الفئة العليا مرتبة "أسطورة" موتو جي بي بشكلٍ رسمي على هامش نسخة هذا العام من جائزة إسبانيا الكبرى في خيريز.

بعد موسمٍ ضعيف على متن درّاجة هوندا المصنعيّة في 2019 شهد فشله في التواجد ضمن العشرة الأوائل نتيجة صعوبات تأقلمه مع الدرّاجة والمزيد من الإصابات المتكرّرة التي تعرّض لها، أعلن لورينزو عشيّة انطلاق جائزة فالنسيا الكبرى الختاميّة أنّه سيعتزل سباقات الجائزة الكبرى.

وبعد أن سجّل مشاركته الأولى على حلبة خيريز في 2002 في اليوم الذي بلغ فيه الـ 15 من عمره، أمضى لورينزو 29 سنة في أروقة البادوك وفاز بـ 68 سباقًا في المجمل، بما فيها 47 انتصارًا في الموتو جي بي وخمس بطولات بين الفئات الثلاث.

وبالتعليق على هذا الشرف، قال لورينزو: "أن تتمّ تسميتي بأسطورة موتو جي بي تجعلني سعيدًا بشكلٍ لا يُصدّق. عندما بدأت المنافسة في هذا العالم فإنّ ما ألهمني حقًا هو دخول معترك بطولة العالم".

وأضاف: "أن أكون قادرًا على الفوز بالسباقات ومن ثمّ خمس بطولات لهو أمرٌ فاق كلّ توقّعاتي، وأن تكون أسطورة موتو جي بي لهو أمرٌ بلوغه أصعب. منحك مرتبة أسطورة تعني أنّك تركت أثرًا في الناس والتاريخ في هذه الرياضة".

وأكمل: "أودّ شكر دورنا وفيم لدعمهما طوال هذه الأعوام، ولتضميني في هذه المجموعة المميّزة من الدرّاجين المختارين".

وتُشير التكهّنات إلى عودة لورينزو إلى بادوك الموتو جي بي هذا العام مع ياماها كدرّاج اختبارات أوروبيّ رسمي للصانع الياباني. وسيكون الإسباني أحد ثلاثة درّاجين تم منحهم مرتبة أسطورة موتو جي بي بشكلٍ رسمي في 2020، حيث شمل هذا الشرف ماكس بياجي بطل فئة 250 سم مكعّب أربع مرّات وبطل السوبربايك مرّتين.

كما سينضمّ إليهما النيوزيلندي هيو أندرسون، الذي فاز بأربعة ألقاب في فئتين 50 و125 سم مكعّب بين 1963 و1965، ليحصل على مرتبة أسطورة هو الآخر.

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