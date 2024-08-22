لورينزو: الإصابة لا تزال تؤثّر على ماركيز لكن بوسعه الفوز بلقبٍ آخر

يعتقد لورينزو النجم السابق في الموتو جي بي أنّ مواطنه مارك ماركيز لا يزال "مُثقلًا" بإصابة يده التي تعرّض لها في 2020، لكنّه لا يزال واثقًا من أنّ بوسعه الفوز ببطولة سابعة في الفئة العليا.

وقال لورينزو، الذي يعمل الآن كمحلّلٍ مع قناة "دازن" الإسبانيّة، أنّه لاحظ أنّ ماركيز يُواصل التأثّر بالذراع التي كسرها في حادثه المروّع في جائزة إسبانيا الكبرى قبل أربعة أعوام.

وفي حين أنّ حادثه الذي غيّر مسيرته أصبح بمثابة موضوعٍ من الماضي كون ماركيز استعاد أداءه، يعتقد زميله السابق لورينزو أنّه لا يزال غير قادرٍ على القيادة بمستواه الكامل بالنظر إلى التأثيرات العالقة للحادث.

وقال الإسباني لقناة "دازن": "يُمكنكم أن تروا في بعض مناطق الكبح أنّ الإصابة لا تزال تُثقله. عند جمع كلّ ذلك مع بعضه فإنّ ذلك يعني أنّ بطلًا مثل مارك ماركيز، مع ما يُفترض أنّها الدرّاجة الأفضل، بالرغم من أنّها ليست الدرّاجة الجديدة، لا يزال غير قادرٍ على الفوز بالسباقات".

وجاء الانتقال إلى غريسيني على درّاجة دوكاتي من العام الماضي ليسمح لماركيز بالمنافسة قرب المقدّمة مجدّدًا في 2024. وعلى إثر جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، فإنّه يحتلّ المركز الرابع في البطولة برصيد 192 نقطة، وذلك بعد حلوله على منصّة التتويج أربع مرّات حتّى الآن في هذا الموسم.

لكنّ تحقيقه لانتصارٍ هذا العام يبقى مستبعدًا مبدئيًا في ظلّ سيطرة فرانشيسكو بانيايا وخورخي مارتن على متن الخصائص الأحدث لدرّاجة دوكاتي "جي.بي24".

وعبّر لورينزو عن شكوكه في قدرة ماركيز على تصدّر المعركة على اللقب في هذه المرحلة من العام لو كان يتمتّع بذات الدرّاجة مثل بانيايا مع الفريق المصنعي ومارتن من فريق براماك.

وقال: "ربّما كان ليفوز على متن درّاجة 2024. هل كان من الممكن أن يفوز ببطولة العالم؟ لا أعلم".