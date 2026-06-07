لماذا لا يحتفل مارك ماركيز بالعودة الكاملة بعد: "ما زلت بعيدًا عن أفضل مستوى لي"

قال مارك ماركيز إن فوزه المبهر في جائزة المجر الكبرى لا يعني أنه أكمل عودته الكاملة في منافسات الموتو جي بي، حيث أصر على أن أداءه ما زال دون المستوى الأمثل.

عاد درّاج دوكاتي المصنعيّ إلى قمّة منصة التتويج نهاية هذا الأسبوع في حلبة بالاتون، متغلبًا على بيدرو أكوستا في منافسة مباشرة ليحصد بذلك فوزه المئة في بطولة الجائزة الكبرى.

وجاء هذا الانتصار بعد أسبوع من مشاركة إيجابية في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، حيث ابتعد عن المشاركات بعد إجراء عملية جراحية إضافية على كتفه الأيمن في شهر مايو، وهو ما أعاده الآن إلى الطريق الصحيح للتعافي.

لكنّ بطل العالم تسع مرات يقول إن نتائجه في المجر لا تشكل دليلاً قاطعًا على تعافيه، خاصة بالنظر إلى تصميم الحلبة نفسها، مؤكدًا أنه ما زال بعيدًا عن لياقته الكاملة بعد سقوطه في سباق إندونيسيا.

وقال ماركيز: "أنا سعيد جدًا بالعودة لتحقيق الفوز، وأتمنى أن يكون هذا هو آخر عوداتي. لكني أعلم وأتفهم أن هذه العودة لم تنتهِ بعد".

وأضاف: "فزنا اليوم، لكنها كانت حلبة ساعدتني كثيرًا في المنعطفات اليسرى. حالتي البدنية كانت هشة بعض الشيء، وكانت أضعف بقليل وكنت أعاني أكثر. لكني حافظت على إيماني وعملنا حتى حققنا هذا الفوز. عُدنا إلى المنافسة بعد إندونيسيا، وفزنا مجددًا بعد آخر إصابة في إندونيسيا. كان هذا الأمر صعبًا على المستوى البدني، ولكنه أصعب بكثير على المستوى الذهني".

وأكمل: "أشعر أنني ما زلت بعيدًا عن مستوى أدائي الذي أطمح إليه. لكنني سريع للغاية".

وكان ماركيز يقلل من فرصه في تحقيق نتيجة متقدمة منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن تكرار فوزه المزدوج في 2025 أمر مستحيل ببساطة.

ولم يتغير رأيه حتى بعد تفوقه على بيدرو أكوستا درّاج كاي تي ام وحصوله على الصدارة أو فوزه في السباق القصير يوم السبت، حيث أصر على أنه ليس لائقاً بدنيًا للمنافسة لمسافة الجائزة الكبرى بالكامل.

لكن ماركيز أكد أنه لا يقلل من شأنه، وأصر على اعتقاده بأنه لن يتمكن من تحويل سرعة اللفة الواحدة إلى فوز في سباق كامل.

وقال البطل الحالي: "أنا مؤمن، وبالطبع لم يكن الفوز ضمن خططي". وتابع: "يمكنكم أن تروا في الصحف أنني لا أكذب. قدّمت كل ما لدي فقط في التجارب الثانية".