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لا تغييرات "ثوريّة" على درّاجة ياماها لموسم 2022

قال ماسيمو ميريغالي مدير فريق ياماها أنّ الصانع الياباني "لم يعتمد أيّ تغييرات ثوريّة" على درّاجته لموسم 2022 من بطولة العالم للموتو جي بي، كون تلك ليست فلسفته.

لا تغييرات "ثوريّة" على درّاجة ياماها لموسم 2022

أنهى فابيو كوارتارارو جفاف ألقاب ياماها الممتدّ لستّ سنوات العام الماضي عندما أصبح بطلًا للعالم من خلال خمسة انتصارات.

لكنّ الفرنسي دخل الفترة الشتويّة وهو غير سعيدٍ بما بدا افتقارًا للتحسّن على درّاجة "واي.زد.آر-ام1" خلال تجارب خيريز في نوفمبر، خاصة في ما يتعلّق بمحرّك ياماها والسرعة القصوى.

ولطالما مثّلت السرعة القصوى نقطة الضعف الرئيسيّة لياماها، لكنّها لم تعتبر بشكلٍ عام الطاقة أولويّتها بذات الطريقة التي تفعلها غريمتها الحاليّة دوكاتي.

وستوفّر دوكاتي ثماني درّاجات في 2022، ستكون خمسة منها بالخصائص الحاليّة، وأشار جيجي دالينيا المدير العام لدوكاتي أنّ الصانع الإيطالي كسب المزيد من الأحصنة من محرّكه الجديد.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عشيّة انطلاق تجارب ماليزيا إن كان هذا الشتاء الأكثر صعوبة على ياماها بالنظر إلى ترقّبها لأداء دوكاتي القويّ، قال ميريغالي أنّ الصانع الياباني سعى وراء المزيد من السرعة القصوى، لكنّه لم يُحدث ثورة على درّاجة "ام1" لفعل ذلك.

وقال الإيطالي: "عملنا بجهدٍ في هذا الجانب لمحاولة تحسين السرعة القصوى في نهاية الخطوط المستقيمة".

وأضاف: "لكن ليس فقط من خلال المحرّك، لكن عبر العمل على الهيكل الانسيابي، ومحاولة تحسين التسارع والتماسك".

وأكمل: "الهدف واحد وهو كسب المزيد من السرعة القصوى في نهاية الخطوط المستقيمة. كنّا قادرين على الفوز بالسباقات على أكثر أسرع الحلبات العام الماضي، لأنّنا فزنا بسباقَين في قطر، وموجيللو، ونافسنا على الفوز في برشلونة قبل المشاكل التي واجهها فابيو".

وأردف: "السرعة القصوى مهمّة لكنّها ليست كلّ شيء. لم نُحدث ثورة كبرى، كون تلك فلسفة ياماها".

وواصل شرحه بالقول: "دائمًا ما نُحاول تحسين الأمور وفقًا لما هو لدينا، لأنّه من السهل أن تتسبّب خطوة ولو بسيطة في دفعك نحو وجهة خاطئة وبالتالي مشاكل كبيرة. لذا نتعلّم ونحاول التحسّن خطوة بخطوة من دون تغييرات ثورية".

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