كيف خسرت ياماها فريقها الرديف لموسم 2023

جمعت شراكة مقرّبة كلًا من ياماها والحظيرة الفرنسيّة "تيك3" بين 2001 ونهاية 2018. وأثمرت تلك الشراكة المطوّلة 30 منصّة تتويج ومنحت أمثال كال كراتشلو، وبن سبيز، وبرادلي سميث، وبول إسبارغارو ويوهان زاركو بدايتهم في الفئة العليا.

واختارت "تيك3" عدم مواصلة الشراكة مع ياماها لموسم 2019 لتُصبح الفريق الرديف المدعوم مصنعيًا من "كاي تي ام"، لذا ارتبطت ياماها بشراكة جديدة مع فريق بيتروناس سيبانغ الذي قاده الناشئ المثير حينها فابيو كوارتارارو.

وأثار كوارتارارو دهشة الجميع في 2019 عندما أحرز ستّ منصّات تتويج قبل أن يُحرز ثلاث انتصارات في 2020 ما دفع الصانع الياباني لترقيته إلى الفريق الرئيسي في 2021.

وأدّى موسمٌ صعبٌ لفريق سيبانغ في 2021 لمغادرة الراعي الرئيسي بيتروناس، قبل أن تُنهي "اس آر تي" نفسها مشاركتها في الموتو جي بي بنهاية العام، وهو ما دفع مدير الفريق رازلان رازالي لتشكيل فريقٍ جديد تحت مسمى "آر ان اف ريسينغ" لموسم 2022.

واختارت ياماها الاقتصار على عقدٍ بعامٍ واحد حينها، وهو ما يعود إلى أسبابٍ قانونيّة متعلّقة بارتباط شركة جديدة بمصنّع ياباني ضخم.

وبالرغم من أنّ موسم 2022 كان هزيلًا بالنسبة لـ "آر ان اف"، حيث اقتصر الفريق على جمع 37 نقطة، والتواجد ضمن العشرة الأوائل لمرّة وحيدة طوال العام وفقدان خدمات أندريا دوفيزيوزو الذي اعتزل قبل نهاية الموسم، فإنّ نيّة الفريق كانت المواصلة مع ياماها.

لكن مثلما قال رازالي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في فالنسيا يوم الإثنين بعد الجولة الختاميّة، فإنّ "آر ان اف" أرات التزامًا بعدّة أعوامٍ من ياماها، لكنّ الصانع الياباني لم يكن قادرًا على الموافقة على ذلك.

لذا اختارت "آر ان اف" التوقيع على على عقدٍ بعامين مع أبريليا بدءًا من 2023، وهي خطوة "فاجأت" ياماها عند الإعلان عنها في مايو الماضي.

"الموتو جي بي عملٌ ضخم. نحن قمّة رياضة المحرّكات ذات العجلتين في العالم" قال رازالي لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "تحتاج لخطّة طويلة الأمد، وتحتاج لاستراتيجيّة طويلة من الرعاة، والترويج أو أيّ الجوانب".

وأكمل: "أتقبل الاقتصار على عام واحد لموسم 2022 بسبب الظروف المختلفة، لكنّني أعتقد بأنّنا قدّمنا النتائج قرب منتصف العام، وقدّمنا أنفسنا وكنّا متمتّعين بكامل العتاد".

وأردف: "نحن ذات المجموعة من الفريق السابق، وتتساءل حينها عن سبب عدم تقديم ياماها لعقدٍ بعدّة أعوام".

ثمّ تابع: "أصرّوا على عقدٍ بعامٍ واحد، وهو ما لم يكن بوسعنا قبوله. دائمًا ما مثّلت استراتيجيّة الاستدامة والتخطيط طويل الأمد ولا يُمكنني التضحية بذلك".

من جانبه قال لين جارفيس مدير فريق ياماها أنّ صفقة العام الواحد الأصليّة مع "آر ان اف" كانت تعود إلى مخاوف الصانع الياباني بشأن "القدرات الاقتصاديّة" للفريق.

وقال: "خسر فريق سيبانغ ريسينغ راعيه الرئيسي بيتروناس في نهاية 2021 بالتوجّه إلى العام الجديد".

وأضاف: "احتجنا حينها لتجديد العقد مع فريق رازلان، لكنّنا اقتصرنا على عامٍ واحد بسبب مخاوفنا بشأن القدرات الاقتصاديّة للمشروع".

وأكمل: "في تلك الأثناء كانت أبريليا عدائيّة للغاية في نواياها لتوسيع عدد درّاجاتها، وعرضت عقدًا على آر ان اف بأكثر من عامٍ واحد، وهو أمرٌ لم تكن ياماها ترغب بفعله".

وربّما لعبت تلك الشكوك دورًا في قرار ياماها تقديم عقدٍ جديدٍ بعامٍ واحد لعام 2023، لكنّ التعليقات الأخيرة من خورخي فيغاس رئيس "فيم" بأنّ فريق "في.آر46 ريسينغ" سيُصبح شريكًا رديفًا لياماها بدءًا من 2024 تُشير إلى أنّ هناك المزيد من الخبايا في هذه القصّة.

ونفت مجموعة "في.آر46" تعليقات فيغاس، مُصرّة على إيفائها بالتزامها مع دوكاتي التي ينتهي عقدها معها بنهاية 2024.

ويأمل جارفيس أن تعود ياماها لتوفير أربع درّاجات بدءًا من 2024، حيث قال: "هل من الطبيعي أن تكون لدوكاتي ثماني درّاجات على شبكة الانطلاق؟ كلّا. هل ذلك جيّدٌ للبطولة؟ كلّا. هل ذلك جيّدٌ لياماها؟ لا".