موتو جي بي جائزة البرتغال الكبرى

كيف جرى التحضير لاحتفال حسم الجدل حول هوية أعظم دراج في تاريخ الموتو جي بي؟

حقق مارك ماركيز لقبه الثامن في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" والعاشر في بطولات العالم، متجاوزًا فالنتينو روسي، ليضع حدًا للنقاش حول هوية الدراج الأول في تاريخ سباقات الدراجات النارية العالمية.

جيرمان غارسيا كازانوفا

منشور: 23-11-2026

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ماركو بيزيكي، أبريليا ريسينغ، مارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: فيليبي أموريم / أف ب غبر صور غيتي

رغم حاجته إلى ثلاث فرص لحسم البطولة، نجح مارك ماركيز يوم الأحد في بورتيماو في انتزاع لقبه العالمي العاشر، وذلك على الحلبة الوحيدة ضمن الروزنامة الحالية التي لم يسبق له الفوز بأي سباق عليها، ليتجاوز ألقاب فالنتينو روسي التسعة.

وبذلك، بات الدراج الأكثر تتويجًا بالألقاب في الفئة الملكة، بالتساوي مع الأسطورة جياكومو أغوستيني، الذي كان أحد الشخصيات التي ظهرت في احتفال دراج دوكاتي، حيث سلّمه خوذة البطل في مشهد رمزي لنقل تاج أفضل دراج في التاريخ.

وبدأت ملامح الاحتفال بلقب ماركيز العاشر تتشكل قبل أكثر من شهر، بعد عطلة نهاية أسبوع إندونيسيا، التي عزز خلالها الدراج الكتالوني صدارته لبطولة العالم.

وجرت التحضيرات بسرية تامة، ومن دون علم الدراج بأي شيء، بالتعاون بين شركة "فيرتيكال" التي تمثله، وقسم الاتصالات في دوكاتي، والقسم اللوجستي للبطولة.

وشكلت الفرصة الأولى لحسم اللقب انتكاسة كبيرة، إذ جاءت بعد جائزة ماليزيا الكبرى، وسط حالة من عدم اليقين بشأن إقامة جائزة قطر الكبرى من الأساس. وفي الدوحة، بذل القسم اللوجستي التابع للجهة المنظمة للبطولة جهودًا هائلة لتجهيز كل شيء تحسبًا لتحقق الاحتمال البعيد بحسم البطولة هناك. لكن في النهاية، ذهبت جميع تلك الجهود سدى.

وبعد أسبوعين، جاءت الفرصة الثانية والأكثر واقعية لحسم البطولة في بورتيماو يوم السبت، حيث كانت جميع التحضيرات جاهزة مجددًا، لكن كان لا بد من تأجيل الاحتفال مرة أخرى. وكان من المقرر أن تكون المحاولة الثالثة هي الناجحة.

وفي يوم الأحد، اغتنم ماركيز الفرصة وحسم لقبه العاشر أخيرًا، ليصبح بطل احتفال لم يكن يعرف تفاصيله، لكنه كان قد خُطط له بعناية فائقة حتى أدق التفاصيل.

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وكانت الفكرة التي عملت عليها شركتا فيرتيكال ودوكاتي تقوم على رسم مقارنة وإشارة رمزية إلى ما حدث في عام 2022، عندما فاز ليو ميسي بكأس العالم في قطر وكرته الذهبية الثامنة، وهو الإنجاز الذي وضع حدًا للنقاش حول هوية الأعظم في تاريخ كرة القدم العالمية بين الأرجنتيني ومنافسه التقليدي كريستيانو رونالدو.

والآن، كان لا بد من حسم لقب الأعظم في تاريخ سباقات الدراجات النارية بين فالنتينو روسي، الفائز بتسعة ألقاب عالمية، سبعة منها في الفئة الملكية حتى عام 2009، وماركيز، الذي جمع منذ عام 2010 عشرة ألقاب، ثمانية منها في الموتو جي بي.

وبعد عبوره خط النهاية وتتويجه بطلًا للعالم، توقف ماركيز أولًا بين المنعطفين الأول والثاني في بورتيماو، حيث أُعد مدرج خاص لمشجعيه.

وكان قد جرى تجهيز شاشة فيديو عملاقة ودرج مزود أيضًا بشاشات مضيئة. ومع صعوده الدرج، ظهرت صورة ماعز في إشارة إلى لقب "الأعظم على الإطلاق" أو "الغوت"، لترافق البطل الجديد الحامل لهذا اللقب.

وفي أعلى الدرج، كان جياكومو أغوستيني، صاحب أكبر عدد من بطولات العالم في التاريخ برصيد 15 لقبًا، بانتظاره ليقدم له خوذة خاصة بإصدار بطل العالم، تحمل شعار "التاريخ"، المكتوب بتصميم يمزج بين الرقم واحد وحروف الكلمة.

وبعد هذا الاحتفال الأول، واصل ماركيز إكمال لفة الشرف على متن دراجته دوكاتي حول حلبة بورتيماو، حيث كانت تنتظره مفاجأة جديدة: اتصال من مرآب الفريق عبر جهاز الاتصال اللاسلكي المثبت في خوذته، وكانت أولى الكلمات التي سمعها من المدير العام لدوكاتي كورسي، جيجي دالينيا، الذي قدم له التهنئة.

وعند وصوله إلى منطقة التوقف المغلقة للقاء أعضاء فريقه للمرة الأولى، وبعد مراسم منصة التتويج، انتقلت الاحتفالات الرسمية إلى الخط المستقيم الرئيسي للحلبة، حيث كانت الجهة المنظمة للبطولة قد أعدت الاحتفال الرسمي، على غرار ما حدث العام الماضي في موتيغي.

وهناك، قدم كارميلو إزبيليتا إلى مارك كأس بطل العالم ليضعه على برج الأبطال للمرة الثامنة في مسيرته، وسط الألعاب النارية وقصاصات الورق الملونة، احتفالًا بهذا اللقب العالمي العاشر التاريخي.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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