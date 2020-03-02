كورونا يضرب الموتو جي بي مُجددًا بتأجيل جولة تايلاند

وفقًا لتقرير من وكالة فرانس بريس، فإنّ آنوتين تشارنفيراكول نائب رئيس مجلس الوزراء والذي يشغل كذلك منصب وزير الصحة، قد أكّد تأجيل سباق الذي كان من المقرّر إقامته في تايلاند في 22 مارس/أذار.

"لا أقول بأنّه تمّ إلغاؤه، أقول فقط أنّه قد تمّ تأجيله حتّى الوقت الذي يكون من المسموح فيه إقامة حدث كهذا" قال تشارنفيراكول.

وأضاف: "نقوم بذلك الإجراء إثر تفشّي فيروس كورونا، لذلك ينبغي تأجيل الحدث. علينا الانصياع للظروف العالمية، وذلك في صالح الدولة وكذلك المشاركين".

وتابع: "يُثبت ذلك القرار أنّ تايلاند تتّخذ إجراءات جدية في مواجهة انتشار ذلك المرض بين شعبها وكذلك الأجانب القادمين إلى الحدث".

وهذا ولم يتأكّد ذلك القرار بشكل رسمي من شركة دورنا المروّجة للبطولة، كما تأتي تلك الخطوة بعد ساعات من قرار إلغاء الجولة الافتتاحية للبطولة في قطر بسبب قيود السفر الصارمة المتزايدة، ولا سيّما من إيطاليا التي تأتي منها الكثير من الفرق.

وفيما يتعلّق ببطولة مثل الفورمولا واحد، فقد تمّ فقط تأجيل جائزة الصين الكبرى رسميًا، في ظل ثقة منظمّي جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية بأنّ سباق ألبرت بارك سيمضي قُدمًا في موعده بعد أقلّ من أسبوعين.