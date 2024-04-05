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الشرق الأوسط
موتو جي بي جولة البرتغال

كوارتارارو يُوقّع على عقدٍ جديد مع ياماها بالرغم من الشائعات

أعلنت ياماها عن صفقة جديدة مع فابيو كوارتارارو يُواصل بموجبها القيادة لصالحها لموسمي 2025 و2026، لتنتهي بذلك شائعات مغادرته للصانع الياباني.

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فابيو كوارتارارو، لين جارفيس، ياماها ريسينغ

ياماها

سجّل كوارتارارو بداية مسيرته في الموتو جي بي في 2019 مع ياماها عندما كان في صفوف الفريق الرديف بيتروناس سيبانغ ريسينغ، وحقّق سبع منصّات تتويج ضمن موسمه الأوّل.

ومنحه ذلك ترقية إلى الفريق المصنعيّ في 2021 لتعويض فالنتينو روسي، حيث وصل الفرنسي حينها وهو فائزٌ بثلاثة سباقات.

وتمكّن كوارتارارو من تحقيق اللقب في 2021 ونافس على البطولة حتى الرمق الأخير في العام التالي، لكنّه خسره لصالح فرانشيسكو بانيايا، قبل أن تبدأ معاناة درّاجة "ام1" منذ ذلك الحين.

واستمرّت تلك المعاناة في 2023، حيث اقتصر كوارتارارو على تحقيق ثلاث منصّات تتويج والحلول في المركز العاشر في الترتيب العام.

وكان عقده السابق لينتهي بنهاية الموسم الحالي، وتزايدت التكهّنات بشأن مستقبله وإمكانيّة اتّجاهه إلى فريقٍ جديد في العام المقبل.

لكنّ ياماها أعلنت صباح الجمعة عن تجديد عقده بعامين ليبقى في صفوفها حتّى نهاية 2026.

وبالرغم من أنّ مستوى ياماها أقلّ من التطلّعات، فقد قال كورتارارو ضمن النشرة الصحفيّة بأنّ ثقته تعزّزت بالجهود التي تبذلها ياماها بعيدًا عن الأضواء.

وقال الفرنسي: "أنا سعيدٌ جدًا بالإعلان عن مواصلتي لهذه المغامرة باللون الأزرق".

وأضاف: "أثبتت لي ياماها في الشتاء الماضي أنّ لديها مقاربة جديدة وتفكيرًا جديدًا عدائيًا. ثقتي عالية: سنعود إلى المقدّمة معًا!".

ثمّ تابع: "لقد منحوني فرصة للترقية إلى الموتو جي بي قبل ستّة أعوام، وقد حقّقنا الكثير من الأشياء الرائعة معًا منذ ذلك الحين".

وأردف: "لا يزال أمامنا طريقٌ طويلٌ للعودة إلى المنافسة على الانتصارات مجدّدًا. سأعمل بجهد، وأنا متأكّدٌ من أنّنا سنُحقّق حلمنا مجدّدًا معًا!".

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