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موتو جي بي / جائزة ألغارف الكبرى تقرير التجارب

كوارتارارو يُواصل تقدّمه على بانيايا في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

واصل فابيو كوارتارارو بطل موسم 2021 للموتو جي بي تقدّمه على غريمه اللدود فرانشيسكو بانيايا في التجارب الحرّة الثانية من جائزة ألغارف الكبرى.

كوارتارارو يُواصل تقدّمه على بانيايا في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

عرفت درجات الحرارة انخفاضًا نسبيًا في فترة ما بعد ظهر اليوم، وانغمس السائقون في العمل على تقييم الإطارات مثل المعتاد، لذا بقيت أزمنة الفترة الصباحيّة هي الأسرع.

لكن مع تجاوز منتصف الفترة فقد دخل غريما هذا الموسم كوارتارارو وبانيايا في معركة ثنائيّة جديدة، ونجح بانيايا في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:40.007 دقيقة، بينما تواجد كوارتارارو خلفه بـ 0.05 ثانية.

وجاءت سلسلة التحسينات الأخيرة إثر ذلك، وبدأت بجوان مير درّاج سوزوكي، لكنّ كوارتارارو عاد للضرب بقوّة مُسجّلًا 1:39.390 دقيقة ليضمن الصدارة بالرغم من أنّه كاد أن يقع عند المنعطف الـ 13 في لفّته الأخيرة لكنّه تمكّن من رفع الدرّاجة بعد احتكاكه بسطح المسار.

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ومجدّدًا كان الترتيب مطابقًا للفترة الصباحيّة وذلك بتواجد غريمه بانيايا كأقرب ملاحقيه لكن على بُعد 0.132 ثانية هذه المرّة، بينما أكمل جاك ميلر مجدّدًا ترتيب الثلاثة الأوائل.

وانتهى المطاف بمير رابعًا أمام بول إسبارغارو أفضل درّاجي هوندا.

وكان يوهان زاركو آخر الدرّاجين ضمن حيّز نصف ثانية مع الصدارة في المركز السادس على متن درّاجة براماك دوكاتي، وتقدّم الفرنسي على أليكس إسبارغارو وتاكاكي ناكاغامي، بينما أكمل أليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل لصالح سوزوكي.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 21 1:39.390     166.326 331
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 18 1:39.522 0.132 0.132 166.105 338
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 1:39.611 0.221 0.089 165.957 340
4 36 Spain جوان مير سوزوكي 20 1:39.680 0.290 0.069 165.842 335
5 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 20 1:39.792 0.402 0.112 165.656 336
6 5 France يوهان زاركو دوكاتي 17 1:39.889 0.499 0.097 165.495 342
7 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 18 1:40.042 0.652 0.153 165.242 336
8 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 18 1:40.069 0.679 0.027 165.198 340
9 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:40.122 0.732 0.053 165.110 338
10 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 19 1:40.176 0.786 0.054 165.021 338
11 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 18 1:40.179 0.789 0.003 165.016 339
12 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 18 1:40.225 0.835 0.046 164.940 328
13 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 20 1:40.231 0.841 0.006 164.931 335
14 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 19 1:40.284 0.894 0.053 164.843 336
15 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 18 1:40.323 0.933 0.039 164.779 332
16 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 18 1:40.467 1.077 0.144 164.543 336
17 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 18 1:40.498 1.108 0.031 164.492 336
18 6 Germany ستيفان برادل هوندا 19 1:40.700 1.310 0.202 164.162 337
19 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 18 1:40.935 1.545 0.235 163.780 330
20 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 18 1:41.097 1.707 0.162 163.518 334
21 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 17 1:41.174 1.784 0.077 163.393 330
22 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 20 1:41.214 1.824 0.040 163.329 328
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