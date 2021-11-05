كوارتارارو يُواصل تقدّمه على بانيايا في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

عرفت درجات الحرارة انخفاضًا نسبيًا في فترة ما بعد ظهر اليوم، وانغمس السائقون في العمل على تقييم الإطارات مثل المعتاد، لذا بقيت أزمنة الفترة الصباحيّة هي الأسرع.

لكن مع تجاوز منتصف الفترة فقد دخل غريما هذا الموسم كوارتارارو وبانيايا في معركة ثنائيّة جديدة، ونجح بانيايا في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:40.007 دقيقة، بينما تواجد كوارتارارو خلفه بـ 0.05 ثانية.

وجاءت سلسلة التحسينات الأخيرة إثر ذلك، وبدأت بجوان مير درّاج سوزوكي، لكنّ كوارتارارو عاد للضرب بقوّة مُسجّلًا 1:39.390 دقيقة ليضمن الصدارة بالرغم من أنّه كاد أن يقع عند المنعطف الـ 13 في لفّته الأخيرة لكنّه تمكّن من رفع الدرّاجة بعد احتكاكه بسطح المسار.

ومجدّدًا كان الترتيب مطابقًا للفترة الصباحيّة وذلك بتواجد غريمه بانيايا كأقرب ملاحقيه لكن على بُعد 0.132 ثانية هذه المرّة، بينما أكمل جاك ميلر مجدّدًا ترتيب الثلاثة الأوائل.

وانتهى المطاف بمير رابعًا أمام بول إسبارغارو أفضل درّاجي هوندا.

وكان يوهان زاركو آخر الدرّاجين ضمن حيّز نصف ثانية مع الصدارة في المركز السادس على متن درّاجة براماك دوكاتي، وتقدّم الفرنسي على أليكس إسبارغارو وتاكاكي ناكاغامي، بينما أكمل أليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل لصالح سوزوكي.

نتيجة الحصّة: