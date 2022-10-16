كوارتارارو يواجه "أصعب مهمة في مسيرته" بعد تضاؤل فرصه بإحراز اللقب
اعترف فابيو كوارتارارو دراج ياماها بأنه يواجه "أصعب مهمة في مسيرته" من أجل الفوز بلقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" هذا الموسم، وذلك بعد انسحابه من سباق جائزة أستراليا الكبرى.
خسر حامل لقب "الموتو جي بي" صدارة الترتيب العام للمرة الأولى منذ جائزة البرتغال الكبرى في أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد تقدّم فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي في الصدارة الآن بفارق 14 نقطة وإمكانية تحقيقه اللقب الأسبوع المُقبل في ماليزيا.
وتواجد كوارتارارو ضمن الثمانية الأوائل في اللفة الرابعة عندما انحرف عن المسار وعاد للمنافسة في المركز الـ 15، قبل أن يتعرض لحادثة عند المنعطف الثاني في اللفة 11 ليسجل بذلك سباقه الثالث الخالي من النقاط ضمن أربع جولات.
ومع إكمال بانيايا السباق في المركز الثالث خلف أليكس رينز ومارك وماركيز، فإن دفاع كوارتارارو عن لقبه قد يستمر فقط لسبعة أيام إضافية إذا ما تمكن بانيايا من التفوق عليه بـ 11 نقطة في سباق سيبانغ نهاية الأسبوع المُقبل.
وبالحديث عن خطئيه في السباق قال الفرنسي: "لم يكن ذلك السباق الذي توقعته، كان يومًا صعبًا، ولا سيما مع الخطأ الأول عند المنعطف الرابع".
وأضاف: "كنا جيدين للغاية، ومن ثم كان الوضع صعبًا كوني كنت في الخلف وأحاول تجاوز الآخرين".
وتابع: "لكنني كنت أحاول الحفاظ على الإطارات، ومن ثم ضغطت أكثر من اللازم مع الدخول إلى المنعطف الثاني، حيث كبحت ووجدت (لوكا) ماريني أمامي وتعين عليّ الخروج عن المسار وذلك كان خطأي".
وأكمل: "أنا بحاجة الآن لقلب هذه الصفحة ولدينا الآن هدف واحد، وهو محاولة الفوز، وستكون تلك هي المهمة الأصعب في مسيرتي. لكنني جاهز للقتال من أجل ذلك".
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