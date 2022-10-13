كوارتارارو يكسر صمته بعد كارثة تايلاند
كسر فابيو كوارتارارو حامل لقب الموتو جي بي صمته حيال سباقه الكارثي في تايلاند، واعتذر من وسائل الإعلام حيال غيابه قبيل جائزة أستراليا الكبرى.
دخل سائق ياماها سباق تايلاند متمتّعًا بأفضليّة 18 نقطة في صدارة البطولة، لكنّ اكتفاءه بالمركز الـ 17 الكارثي في الأجواء الممطرة تسبّب في تقلّص تلك الأفضليّة إلى نقطتين مع فرانشيسكو بانيايا مع تبقي ثلاثة سباقات.
ورفض كوارتارارو الحديث إلى وسائل الإعلام بعد السباق، كما أغلق حسابه على "انستاغرام" السبت الماضي قبل أن يعيد تفعيله كاتبًا "حصلت على استراحة".
واعتُقد بأنّ مشاكل كوارتارارو في تايلاند تمحورت حول الضغط العالي للإطار الأمامي، وأكّد الفرنسي ذلك الآن ضمن ظهوره الأوّل أمام وسائل الإعلام عشيّة انطلاق جائزة أستراليا الكبرى.
وقال حيال ذلك: "توقّعت سباقًا أفضل بكثير بالطبع. ارتكبنا خطأً منذ البداية، انطلقنا بضغطٍ عالٍ جدًا".
وأضاف: "كانت نهاية السباق قاسية جدًا. اتّخذت قرار عدم الحديث إلى وسائل الإعلام".
وأردف: "أعتذر منكم جميعًا. كان الوضع قاسيًا جدًا، لم تكن لديّ مشاعر".
ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ علينا التفكير في البطولة، لكنّني أريد أخذ الأمور سباقًا بسباق، والأمر أشبه ببدء البطولة الآن. لدينا ذات رصيد النقاط مع بانيايا تقريبًا، لكنّني لا أرى بانيايا فقط".
وواصل شرحه بالقول: "لدينا أليكس إسبارغارو، وجاك ميلر وإنيا باستيانيني كذلك. لذا نتنافس على نقاطٍ ليست كثيرة. حسنًا الثلاثة الأوائل متقاربون أكثر، لكنّني أعتقد بأنّنا سننظر لكلّ سباقٍ على حدة وأعتقد بأنّ هذا السباق قد يكون جيّدًا لنا".
أحدث الأخبار
يزيد الراجحي يوسِّع صدارته في رالي القصيم
رفع السائق السعودي يزيد الراجحي هامش صدارته للترتيب العام المؤقت لرالي القصيم 2022 إلى 10:35 دقائق، وذلك بعد تسجيله أسرع وقت في المرحلة الخاصة الأولى (الشماسية)، بطول 184 كيلومترًا، يوم الخميس، التي كانت صعبةً على الجميع تقريبًا. يُشكل هذا الرالي الجولة الثانية من بُطولة السُّعُودية تويوتا للراليات الصحراوية.
مرسيدس: تحديثات أوستن مرحلة تعلم لسيارة 2023
قال أندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس أن آخر حزمة تحديثات ستدخلها العلامة الألمانية لسيارتها في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، تمثل مرحلة تعلم لسيارة الموسم المقبل.
كوارتارارو يكسر صمته بعد كارثة تايلاند
كسر فابيو كوارتارارو حامل لقب الموتو جي بي صمته حيال سباقه الكارثي في تايلاند، واعتذر من وسائل الإعلام حيال غيابه قبيل جائزة أستراليا الكبرى.
شتاينر: شوماخر يمتلك "الأفضلية" في مقعد هاس لموسم 2023
قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس في الفورمولا واحد أنّ سائقه الحالي ميك شوماخر يمتلك "أفضلية" للحفاظ على مقعده لموسم إضافي، خاصة وأنه عمل مع العلامة الأمريكية لموسمين على التوالي.