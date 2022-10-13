كوارتارارو يكسر صمته بعد كارثة تايلاند

دخل سائق ياماها سباق تايلاند متمتّعًا بأفضليّة 18 نقطة في صدارة البطولة، لكنّ اكتفاءه بالمركز الـ 17 الكارثي في الأجواء الممطرة تسبّب في تقلّص تلك الأفضليّة إلى نقطتين مع فرانشيسكو بانيايا مع تبقي ثلاثة سباقات.

ورفض كوارتارارو الحديث إلى وسائل الإعلام بعد السباق، كما أغلق حسابه على "انستاغرام" السبت الماضي قبل أن يعيد تفعيله كاتبًا "حصلت على استراحة".

واعتُقد بأنّ مشاكل كوارتارارو في تايلاند تمحورت حول الضغط العالي للإطار الأمامي، وأكّد الفرنسي ذلك الآن ضمن ظهوره الأوّل أمام وسائل الإعلام عشيّة انطلاق جائزة أستراليا الكبرى.

وقال حيال ذلك: "توقّعت سباقًا أفضل بكثير بالطبع. ارتكبنا خطأً منذ البداية، انطلقنا بضغطٍ عالٍ جدًا".

وأضاف: "كانت نهاية السباق قاسية جدًا. اتّخذت قرار عدم الحديث إلى وسائل الإعلام".

وأردف: "أعتذر منكم جميعًا. كان الوضع قاسيًا جدًا، لم تكن لديّ مشاعر".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ علينا التفكير في البطولة، لكنّني أريد أخذ الأمور سباقًا بسباق، والأمر أشبه ببدء البطولة الآن. لدينا ذات رصيد النقاط مع بانيايا تقريبًا، لكنّني لا أرى بانيايا فقط".

وواصل شرحه بالقول: "لدينا أليكس إسبارغارو، وجاك ميلر وإنيا باستيانيني كذلك. لذا نتنافس على نقاطٍ ليست كثيرة. حسنًا الثلاثة الأوائل متقاربون أكثر، لكنّني أعتقد بأنّنا سننظر لكلّ سباقٍ على حدة وأعتقد بأنّ هذا السباق قد يكون جيّدًا لنا".