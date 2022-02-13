كوارتارارو يقود "على الحدود القُصوى" لتسجيل الأزمنة مع دراجة ياماها 2022

أكمل كوارتارارو حامل اللقب التجارب الشتوية الأخيرة لموسم 2022 في إندونيسيا في المركز الثاني الإجمالي بعدما سجل زمنًا قدره دقيقة و31.074 ثانية في وقت متأخر من حصة اليوم الأحد.

وقد أبدى كوارتارارو إحباطه من افتقار الدراجة للتحسن على صعيد السرعة القُصوى مع دراجة "ام1" 2022 خلال التجارب الشتوية، حيث أوضح يوم أمس السبت بأنه كان يعاني مع الضغط خلال لفة التصفيات أكثر بالمقارنة مع 2021.

وكان ذلك جانبًا أساسيًا في برنامجه لمجريات اليوم الأحد في مانداليكا، على الرُغم من أنه "توقّع أفضل من ذلك بعض الشيء" في لفاته، لكن يمكن القول بأنه أحرز خطوة للأمام في وضع التصفيات.

فقال عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما وجد أية مكاسب على صعيد التصفيات: "نعم، كنت سريعًا للغاية هذا الصباح، لكن الشعور لم يكن رائعًا، لذلك لم أكن سعيدًا جدًا".

وأضاف: "الأجواء كانت مشابهة للغاية في فترة بعد الظهر، لذلك كنت سعيدًا بأن شعوري كان أفضل أكثر من سعادتي بزمن اللفة".

وتابع: "لكننا وصلنا للأسف إلى الحدود القُصوى. كنت أشعر بأنني على الحدود القُصوى في كل مكان. زمن اللفة تحسن، لكنني توقعت أن أكون أفضل بعض الشيء. لكن دعونا نرى كيف سيكون الوضع في قطر، حيث ستكون تلك قصة مختلفة. لكنني جاهز 100 بالمئة".

هذا وأكمل كوارتارارو محاكاة للسباق اليوم الأحد، لكنه أوضح بأن اختياره للإطار الخلفي المتوسط أدّى إلى أن تكون المحاكاة "كارثية".

حيث قال: "قررنا اليوم مع الفريق أن نعتمد إطار ميديوم لمحاكاة السباق كون السوفت لن يتم اعتماده هنا في السباق".

وأكمل: "لكن الوضع كان كارثيًا في الواقع، لم أشهد مطلقًا شعورًا أسوأ مع الإطار الخلفي. بعد محاكاة السباق، قدت مع إطار سوفت قديم، وكنت أسرع بأكثر من نصف ثانية، لذلك أنا سعيد جدًا بتلك الوتيرة".