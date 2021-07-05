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كوارتارارو يقود درّاجة ياماها لموسم 2021 بطريقة "مُنافية لطبيعته"

اعترف فابيو كوارتارارو متصدر ترتيب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" أنّ عليه قيادة درّاجة ياماها لموسم 2021 بطريقة "غير سلسة" بالنسبة إليه وأن يكون "منافيًا لطبيعته".

كوارتارارو يقود درّاجة ياماها لموسم 2021 بطريقة "مُنافية لطبيعته"

فاز كوارتارارو بأربعة من السباقات التسعة الأولى لهذا الموسم، كما يحتل صدارة الترتيب بفارق 34 نقطة، مع دخول البطولة في العطلة الصيفية.

وقد تجاوز الفرنسي بالفعل مرات فوزه الموسم الماضي البالغة 3 انتصارات، كما رفع رصيده الإجمالي من منصات التتويج في 2021 إلى 6 بفضل حلوله ثالثًا في فرنسا وألمانيا.

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وبعد أداء متذبذب بشكل كبير في 2020 على درّاجة "ياماها ام1" التي اعترف كوارتارارو بأنه لم يشعل مطلقًا بأنها الدراجة المناسبة له، حسّنت ياماها الدراجة خلال العطلة الشتوية، وتحديدًا من ناحية القسم الأمامي.

مع ذلك، اعترف كوارتارارو بأنه تعيّن عليه تبديل أسلوب قيادته إلى واحد "منافٍ لطبيعته".

فقال: "أعتقد بأن كل دراج يحتاج للتأقلم مع دراجته. وأنا أقود بشكل مختلف عن العام الماضي، على نحوٍ غير طبيعي، لكنه ينجح بشكل جيّد".

وأضاف: "أستطيع أن أشعر بالحدود القُصوى للدراجة، وأن بمقدوري القيادة بسرعة كبيرة في الوقت الحالي، والأمور تسير على نحو رائع. كان الوضع هو ذاته في 2019، وحاليًا أشعر بأنني مركّز جدًا مع الدراجة".

وعند سؤاله عمّا يقصده بأنه يقود الدراجة بشكل غير طبيعي، أضاف كوارتارارو قائلًا: "عادة ما أكون دراجًا يقود بسرعة كبيرة في المنعطفات، والآن أحاول أن أقود بشكل منافٍ لطبيعتي، مثل الحيوان بعض الشيء، أكبح بشكل متأخر، أحاول القيادة بطريقة مختلفة نوعًا ما".

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وأكمل: "كانت هنالك منعطفات في ألمانيا حيث كان بمقدوري عبورها بسرعة، لكنني كنت أفكّر في الدراجة، وإذا ما أسرعت أكثر لن تنعطف بالشكل المطلوب، لذلك أحتاج لاتّباع طريقة مختلفة وأن أفكّر أكثر في طريقة الخروج من المنعطف وهذه الأمور".

واختتم: "يحدث ذلك على حلبات قليلة، لذلك ليست قيادة طبيعية تمامًا، لكن عليك أن تتأقلم. ليس أمرًا سهلًا، لكنّك عندما تفهم الدراجة، ستكون سريعًا وستقود بسهولة ووتيرة أفضل".

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