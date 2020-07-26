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موتو جي بي / جائزة الأندلس الكبرى / أخبار عاجلة

كوارتارارو يقلّل من شأن مشاكل محرّكات ياماها

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كوارتارارو يقلّل من شأن مشاكل محرّكات ياماها
26-07-2020

قال فابيو كوارتارارو الفائز بسباق جائزة الأندلس الكبرى للموتو جي بي أنّه "غير قلق" إزاء مشاكل الموثوقيّة التي أصابت محرّكات ياماها مؤخّرًا، وذلك على إثر عطلَي فرانكو موربيديللي وفالنتينو روسي في غضون سباقَين.

أُجبر روسي على الانسحاب من السباق الافتتاحيّ الأسبوع الماضي بسبب مشكلة مجهولة في المحرّك، بينما عانى موربيديللي درّاج بيتروناس ياماها من عطلٍ مماثل أثناء منافسته على منصّة التتويج اليوم الأحد في السباق الثاني في خيريز.

وكشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الخميس المنقضي أنّ ياماها أرسلت محرّك روسي ومحرّكًا من مجموعة مافيريك فينياليس إلى اليابان لفحصهما وأكّدت وثيقة المحرّكات الرسميّة الصادرة صباح الأحد ذلك.

وكشفت الوثيقة كذلك أنّ ياماها قامت بنزع أختام المحرّكات الخمسة الخاصة بفينياليس لهذا العام، بينما استخدم درّاجو ياماها الآخرون أربعة محرّكات بالفعل.

لكنّ كوارتارارو لم يكن قلقًا إزاء ذلك حيث قال: "لست قلقًا، مهمّتنا كدرّاجين هي تقديم الأداء على المسار ولدينا مئات المهندسين الذين يعملون على المحرّكات ودرّاجتنا".

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وأضاف: "إن كانت هناك مشكلة فلدينا أسبوعان حتّى سباق برنو لحلّها. لكنّني لم أواجه أيّة مشاكل على الإطلاق بالنسبة للمحرّك حتّى الآن".

وأردف: شعوري جيّد، أركّز كدرّاج على القيادة وليس على المشاكل التقنيّة".

من جانبه قال فينياليس الذي حلّ ثانيًا أنّه شعر بـ "قعقعة غريبة" في محرّكه خلال التجارب الثالثة الأسبوع الماضي، لكنّه لم يُواجه أيّة مشاكل إضافيّة على مدار عطلتَي نهاية الأسبوع.

وقال: "واجهت مشكلة في التجارب الثالثة، شعرت بقعقعة غريبة من الدرّاجة، لذا توجّهت إلى المرآب فورًا. لا أعلم أيّ شيء آخر. كان المحرّك ثابت الأداء طوال السباق، ولم تتراجع الطاقة مطلقًا".

وأكمل: "لكن مثلما قال فابيو فإنّ أمامنا أسبوعين لفهم ما حدث كوننا نرى تعطّل محرّك فرانكو وكذلك فالنتينو الأسبوع الماضي. نحتاج لمعرفة المشكلة وحلّها".

بدوره قال موربيديللي الذي انسحب في اللفّة الـ 17 من أصل 25 أثناء احتلاله المركز الرابع: "جاءت المشكلة من العدم، توقّفت الدرّاجة فحسب، ولا نعلم سبب ذلك".

وأضاف: "شعرت بأنّ المحرّك لم يعد يعمل، توقّفت الدرّاجة فحسب. لم يكن احتراقًا حقيقيًا، بل هناك خطبٌ ما. لم أفهم ما حدث، لكن لأنّني كنت متشكّكًا فقد قرّرت إطفاء المحرّك".

فالنتينو روسي، ياماها ومافيريك فينياليس، ياماها

فالنتينو روسي، ياماها ومافيريك فينياليس، ياماها

تصوير: صور موتورسبورت

روسي احتاج لتجاوز "سياسات" ياماها من أجل استعادة أدائه

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روسي احتاج لتجاوز "سياسات" ياماها من أجل استعادة أدائه
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