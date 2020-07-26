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موتو جي بي / جائزة الأندلس الكبرى / أخبار عاجلة

كوارتارارو يفوز وياماها تُسيطر على منصّة التتويج في الأندلس

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كوارتارارو يفوز وياماها تُسيطر على منصّة التتويج في الأندلس
من قبل:
26-07-2020

حقّق فابيو كوارتارارو انتصاره الثاني على التوالي على حلبة خيريز الإسبانيّة بعد سيطرته على مجريات جائزة الأندلس الكبرى للموتو جي بي، وذلك في ظلّ تقدّم الفرنسيّ على ثنائيّ الفريق المصنعيّ لياماها مافيريك فينياليس وفالنتينو روسي في سباق شهد الكثير من الانسحابات.

بشكلٍ مشابهٍ للأسبوع الماضي فإنّ كوارتارارو قاد سباقًا وحيدًا في الأمام وحافظ على الصدارة منذ الانطلاقة ولم يلتفت إلى الخلف منذ ذلك الحين.

وكانت المعركة حامية على المركز الثاني في المقابل، لكنّ فينياليس حسمها في اللحظات الأخيرة لصالحه، لكنّ عزاء روسي كان عودته إلى منصّة التتويج بعد غيابٍ طويل.

وحلّ تاكاكي ناكاغامي في المركز الرابع لصالح ال سي آر هوندا، وتقدّم على جوان مير.

أمّا أندريا دوفيزيوزو فلم يتمكّن من تكرار وتيرة الأسبوع الماضي وحلّ سادسًا كأفضل درّاجي دوكاتي، بالرغم من أنّ نتيجته كانت لتكون أسوأ لولا انسحاب ثنائيّ براماك دوكاتي.

وذهب المركز السابع إلى بول إسبارغارو الذي تقدّم على أليكس ماركيز ويوهان زاركو، بينما أكمل أليكس رينز المصاب ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حافظ درّاجا الصدارة على مركزيهما عند الانطلاقة، في الوقت الذي أكمل فيه فالنتينو روسي ثلاثيّة ياماها في المقدّمة.

في أثناء ذلك كان المنعطف الأوّل شاهدًا على حادث شهد احتكاك براد بيندر بميغيل أوليفيرا تسبّب في طيران الأخير في الهواء وسقوطه ومن ثمّ انسحابه.

بالعودة إلى المقدّمة وفي نهاية اللفّة الافتتاحيّة، أخطأ فينياليس الكبح عند المنعطف الأخير أثناء محاولته تجاوز كوارتارارو، وهو ما سمح لروسي بالتقدّم إلى المركز الثاني.

وبالرغم من أنّ وتيرة روسي كانت أضعف بكثير من كوارتارارو، إلّا أنّ قطارًا من الدرّاجين تشكّل خلف الإيطاليّ بحلول اللفّة الرابعة.

لكنّ أحدًا لم يتجاوز الإيطالي، بل إنّ ثنائيّ براماك بانيايا وميلر شرعا في الضغط على فينياليس.

في أثناء ذلك تتالت أخطاء فينياليس بشكلٍ متكرّر، ما أدّى إلى تراجعه خلف ثنائيّ براماك وكذلك فرانكو موربيديللي.

لكنّ اللفّة الثامنة كانت شاهدة على سقوط جاك ميلر أثناء تواجده في المركز الرابع، بينما نجح زميله بانيايا في تجاوز روسي نحو المركز الثاني.

وكان النصف الأوّل شاهدًا على الكثير من الحوادث بشكلٍ عام، إذ سقط أليكس إسبارغارو، وكذلك دانيلو بيتروشي ومن ثمّ بيندر.

وتتالت الانسحابات حتى في النصف الثاني، لكن هذه المرّة بعطل ميكانيكيّ، حيث أوقف موربيديللي درّاجته إلى جانب المسار أثناء تواجده في المركز الرابع، ليتواصل بذلك مسلسل أعطال ياماها مع بداية هذا الموسم.

ومع بقاء 6 لفّات على النهاية، بدأت الأدخنة تتصاعد من درّاجة بانيايا في الوقت الذي بدا فيه بأنّه يتّجه لضمان المركز الثاني، قبل أن يفقد الإيطاليّ الشاب الطاقة وينسحب هو الآخر.

نتيجة لذلك دخل روسي وفينياليس في معركة حامية على المركز الثاني في ظلّ ابتعاد كوارتارارو في الأمام بفارق 8 ثوانٍ.

وبقي الترتيب على حاله إلى حين بقاء لفّة ونصف عندما ارتكب روسي خطأً في الكبح ما سمح لفينياليس بتجاوزه.

ولم تطرأ أيّة تغييرات إضافيّة حتّى عبور الثلاثيّ لخطّ النهاية وسيطرت ياماها على مراكز منصّة التتويج.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت
1   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 25  
2   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 25 4.495
3   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 25 5.546
4   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 25 6.113
5   36 Spain جوان مير سوزوكي 25 7.693
6   4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 25 12.554
7   44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 25 17.488
8   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 25 19.357
9   5 France يوهان زاركو دوكاتي 25 23.523
10   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 25 27.091
11   53 Spain تيتو راباط دوكاتي 25 33.628
12   38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 25 36.306
13   35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 24 45.683
14 انسحب 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 19  
15 انسحب 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 16  
16 انسحب 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 12  
17 انسحب 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 11  
18 انسحب 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 10  
19 انسحب 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 8  
20 انسحب 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 5  
21 انسحب 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 0  
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة الأندلس الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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