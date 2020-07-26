كوارتارارو يفوز وياماها تُسيطر على منصّة التتويج في الأندلس

بشكلٍ مشابهٍ للأسبوع الماضي فإنّ كوارتارارو قاد سباقًا وحيدًا في الأمام وحافظ على الصدارة منذ الانطلاقة ولم يلتفت إلى الخلف منذ ذلك الحين.

وكانت المعركة حامية على المركز الثاني في المقابل، لكنّ فينياليس حسمها في اللحظات الأخيرة لصالحه، لكنّ عزاء روسي كان عودته إلى منصّة التتويج بعد غيابٍ طويل.

وحلّ تاكاكي ناكاغامي في المركز الرابع لصالح ال سي آر هوندا، وتقدّم على جوان مير.

أمّا أندريا دوفيزيوزو فلم يتمكّن من تكرار وتيرة الأسبوع الماضي وحلّ سادسًا كأفضل درّاجي دوكاتي، بالرغم من أنّ نتيجته كانت لتكون أسوأ لولا انسحاب ثنائيّ براماك دوكاتي.

وذهب المركز السابع إلى بول إسبارغارو الذي تقدّم على أليكس ماركيز ويوهان زاركو، بينما أكمل أليكس رينز المصاب ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حافظ درّاجا الصدارة على مركزيهما عند الانطلاقة، في الوقت الذي أكمل فيه فالنتينو روسي ثلاثيّة ياماها في المقدّمة.

في أثناء ذلك كان المنعطف الأوّل شاهدًا على حادث شهد احتكاك براد بيندر بميغيل أوليفيرا تسبّب في طيران الأخير في الهواء وسقوطه ومن ثمّ انسحابه.

بالعودة إلى المقدّمة وفي نهاية اللفّة الافتتاحيّة، أخطأ فينياليس الكبح عند المنعطف الأخير أثناء محاولته تجاوز كوارتارارو، وهو ما سمح لروسي بالتقدّم إلى المركز الثاني.

وبالرغم من أنّ وتيرة روسي كانت أضعف بكثير من كوارتارارو، إلّا أنّ قطارًا من الدرّاجين تشكّل خلف الإيطاليّ بحلول اللفّة الرابعة.

لكنّ أحدًا لم يتجاوز الإيطالي، بل إنّ ثنائيّ براماك بانيايا وميلر شرعا في الضغط على فينياليس.

في أثناء ذلك تتالت أخطاء فينياليس بشكلٍ متكرّر، ما أدّى إلى تراجعه خلف ثنائيّ براماك وكذلك فرانكو موربيديللي.

لكنّ اللفّة الثامنة كانت شاهدة على سقوط جاك ميلر أثناء تواجده في المركز الرابع، بينما نجح زميله بانيايا في تجاوز روسي نحو المركز الثاني.

وكان النصف الأوّل شاهدًا على الكثير من الحوادث بشكلٍ عام، إذ سقط أليكس إسبارغارو، وكذلك دانيلو بيتروشي ومن ثمّ بيندر.

وتتالت الانسحابات حتى في النصف الثاني، لكن هذه المرّة بعطل ميكانيكيّ، حيث أوقف موربيديللي درّاجته إلى جانب المسار أثناء تواجده في المركز الرابع، ليتواصل بذلك مسلسل أعطال ياماها مع بداية هذا الموسم.

ومع بقاء 6 لفّات على النهاية، بدأت الأدخنة تتصاعد من درّاجة بانيايا في الوقت الذي بدا فيه بأنّه يتّجه لضمان المركز الثاني، قبل أن يفقد الإيطاليّ الشاب الطاقة وينسحب هو الآخر.

نتيجة لذلك دخل روسي وفينياليس في معركة حامية على المركز الثاني في ظلّ ابتعاد كوارتارارو في الأمام بفارق 8 ثوانٍ.

وبقي الترتيب على حاله إلى حين بقاء لفّة ونصف عندما ارتكب روسي خطأً في الكبح ما سمح لفينياليس بتجاوزه.

ولم تطرأ أيّة تغييرات إضافيّة حتّى عبور الثلاثيّ لخطّ النهاية وسيطرت ياماها على مراكز منصّة التتويج.

نتيجة السباق: