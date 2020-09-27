كوارتارارو يفوز في كتالونيا وينتزع صدارة الترتيب العام بعد حادث دوفيزيوزو

قدّم فرانكو موربيديلي انطلاقة جيّدة من المركز الأوّل، بينما قفز جاك ميلر إلى المركز الثاني أمام فالنتينو روسي وكوارتارارو.

لكنّ المنعطف الأوّل كان شاهدًا على نهاية سباق متصدّر ترتيب البطولة أندريا دوفيزيوزو الذي جمعه حادثٌ بيوهان زاركو، وتمثّلت صورة الحادث في اقتراب دانيلو بيتروشي أمامهما من السقوط، وأثناء محاولة زاركو الابتعاد فقد وقع وأوقع معه دوفيزيوزو.

وبالعودة إلى الصدارة فقد ارتكب ميلر خطأً عند الكبح عند المنعطف العاشر، ليقتنص روسي المركز الثاني بينما تبعه كوارتارارو إثر ذلك بقليل.

لكن مع بداية اللفّة السادسة فقد أقدم كوارتارارو على تجاوز روسي عند المنعطف الأوّل مستفيدًا من عامل السحب.

وتطلّب الأمر من كوارتارارو أربع لفّات إضافيّة حتّى تمكّن من تجاوز موربيديللي المتصدّر عند ذات الموقع.

وجاء الخطأ من قبل موربيديللي مع بقاء 11 لفّة على النهاية، حيث اهتزّت درّاجته بقوّة عند الكبح عند المنعطف الأوّل وكاد أن يتعرّض لحادث، وفي حين أنّه تمكّن من المواصلة إلّا أنّه خسر المركز الثاني لصالح روسي.

لكنّ آمال روسي بالمنافسة على الفوز تبدّدت فجأة إثر ذلك عندما تعرّض لحادث في المنعطف الثاني بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته بشكلٍ مفاجئ، وكانت علامات الإحباط واضحة عليه بالنظر إلى أنّه كان يتمتّع بوتيرة قويّة.

واستعاد بذلك موربيديللي مركزه الثاني، لكنّه كان بعيدًا جدًا عن كوارتارارو، بينما تقدّم مير على ميلر نحو المركز الثالث وبدأ بالضغط من أجل اللحاق بموربيديللي مع بقاء 5 لفّات على النهاية.

وبالفعل نجح مير في الإطاحة بالإيطاليّ إلى المركز الثالث، قبل أن يلحق درّاج سوزوكي الآخر أليكس رينز بموربيديللي ويسلبه آخر مراكز منصّة التتويج في اللفّة ما قبل الأخيرة.

وبقي الترتيب ثابتًا حينها في اللفّة الختاميّة ليُحقّق كوارتارارو فوزه الثالث هذا الموسم وينفرد بصدارة الترتيب العام.

وحقّقت سوزوكي منصّة تتويج مزدوجة عبر سائقَيها مير ورينز على التوالي.

وعبر موربيديللي خطّ النهاية رابعًا، حيث كان غاضبًا بعض الشيء إثر السباق بالنظر إلى انطلاقه من المركز الأوّل.

وبعد أن وصل إلى المركز الثاني في المراحل الأولى، تراجع ميلر في النهاية إلى المركز الخامس وبالكاد تشبّث أمام زميله فرانشيسكو بانيايا.

وكان تاكاكي ناكاغامي أفضل درّاجي هوندا مجدّدًا بحلوله سابعًا أمام بيتروشي.

وعلى عكس ثلاثيّ ياماها الآخر، فقد عانى مافيريك فينياليس الفائز بالجولة الماضية بشكلٍ لافت واكتفى بالمركز التاسع بفارق 13.6 ثانية عن الصدارة، في الوقت الذي أكمل فيه كال كراتشلو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: