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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى / تقرير السباق

كوارتارارو يفوز في كتالونيا وينتزع صدارة الترتيب العام بعد حادث دوفيزيوزو

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كوارتارارو يفوز في كتالونيا وينتزع صدارة الترتيب العام بعد حادث دوفيزيوزو
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حقّق فابيو كوارتارارو الفوز بجائزة كتالونيا الكبرى من بطولة العالم للموتو جي بي لينفرد بصدارة الترتيب العام في ظلّ تعرّض المتصدّر السابق أندريا دوفيزيوزو لحادثٍ في اللفّة الأولى.

قدّم فرانكو موربيديلي انطلاقة جيّدة من المركز الأوّل، بينما قفز جاك ميلر إلى المركز الثاني أمام فالنتينو روسي وكوارتارارو.

لكنّ المنعطف الأوّل كان شاهدًا على نهاية سباق متصدّر ترتيب البطولة أندريا دوفيزيوزو الذي جمعه حادثٌ بيوهان زاركو، وتمثّلت صورة الحادث في اقتراب دانيلو بيتروشي أمامهما من السقوط، وأثناء محاولة زاركو الابتعاد فقد وقع وأوقع معه دوفيزيوزو.

وبالعودة إلى الصدارة فقد ارتكب ميلر خطأً عند الكبح عند المنعطف العاشر، ليقتنص روسي المركز الثاني بينما تبعه كوارتارارو إثر ذلك بقليل.

لكن مع بداية اللفّة السادسة فقد أقدم كوارتارارو على تجاوز روسي عند المنعطف الأوّل مستفيدًا من عامل السحب.

وتطلّب الأمر من كوارتارارو أربع لفّات إضافيّة حتّى تمكّن من تجاوز موربيديللي المتصدّر عند ذات الموقع.

وجاء الخطأ من قبل موربيديللي مع بقاء 11 لفّة على النهاية، حيث اهتزّت درّاجته بقوّة عند الكبح عند المنعطف الأوّل وكاد أن يتعرّض لحادث، وفي حين أنّه تمكّن من المواصلة إلّا أنّه خسر المركز الثاني لصالح روسي.

لكنّ آمال روسي بالمنافسة على الفوز تبدّدت فجأة إثر ذلك عندما تعرّض لحادث في المنعطف الثاني بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته بشكلٍ مفاجئ، وكانت علامات الإحباط واضحة عليه بالنظر إلى أنّه كان يتمتّع بوتيرة قويّة.

واستعاد بذلك موربيديللي مركزه الثاني، لكنّه كان بعيدًا جدًا عن كوارتارارو، بينما تقدّم مير على ميلر نحو المركز الثالث وبدأ بالضغط من أجل اللحاق بموربيديللي مع بقاء 5 لفّات على النهاية.

وبالفعل نجح مير في الإطاحة بالإيطاليّ إلى المركز الثالث، قبل أن يلحق درّاج سوزوكي الآخر أليكس رينز بموربيديللي ويسلبه آخر مراكز منصّة التتويج في اللفّة ما قبل الأخيرة.

وبقي الترتيب ثابتًا حينها في اللفّة الختاميّة ليُحقّق كوارتارارو فوزه الثالث هذا الموسم وينفرد بصدارة الترتيب العام.

وحقّقت سوزوكي منصّة تتويج مزدوجة عبر سائقَيها مير ورينز على التوالي.

وعبر موربيديللي خطّ النهاية رابعًا، حيث كان غاضبًا بعض الشيء إثر السباق بالنظر إلى انطلاقه من المركز الأوّل.

وبعد أن وصل إلى المركز الثاني في المراحل الأولى، تراجع ميلر في النهاية إلى المركز الخامس وبالكاد تشبّث أمام زميله فرانشيسكو بانيايا.

وكان تاكاكي ناكاغامي أفضل درّاجي هوندا مجدّدًا بحلوله سابعًا أمام بيتروشي.

وعلى عكس ثلاثيّ ياماها الآخر، فقد عانى مافيريك فينياليس الفائز بالجولة الماضية بشكلٍ لافت واكتفى بالمركز التاسع بفارق 13.6 ثانية عن الصدارة، في الوقت الذي أكمل فيه كال كراتشلو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 24 -    
2   36 Spain جوان مير سوزوكي 24 0.928 0.928 0.928
3   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 24 1.898 1.898 0.970
4   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 24 2.846 2.846 0.948
5   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 24 3.391 3.391 0.545
6   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 24 3.518 3.518 0.127
7   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 24 3.671 3.671 0.153
8   9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 24 6.117 6.117 2.446
9   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 24 13.607 13.607 7.490
10   35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 24 14.483 14.483 0.876
11   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 24 14.927 14.927 0.444
12   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 24 15.647 15.647 0.720
13   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 24 17.327 17.327 1.680
14   27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 24 27.066 27.066 9.739
15   53 Spain تيتو راباط دوكاتي 24 27.282 27.282 0.216
16   38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 24 28.736 28.736 1.454
17   6 Germany ستيفان برادل هوندا 24 32.643 32.643 3.907
  انسحب 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 18 6 لفّة    
  انسحب 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 15 9 لفّة    
  انسحب 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 12 12 لفّة    
  انسحب 5 France يوهان زاركو دوكاتي 0 24 لفّة    
  انسحب 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 0 24 لفّة    
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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة كتالونيا الكبرى
الحدث الفرعي السباق
الكاتب مروان الوافي

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