كوارتارارو يعتقد بأنّ معركة لقب الموتو جي بي المتقاربة "رائعة"
قال فابيو كوارتارارو أنّه من الرائع أن تفصل 17 نقطة بين الثلاثة الأوائل في الترتيب العام لبطولة العالم للموتو جي بي بالرغم من تبخّر معظم أفضليّته نتيجة الحادث في أراغون.
كان درّاج ياماها يتمتّع بأفضليّة 30 نقطة في صدارة البطولة بالدخول إلى سباق أراغون الأحد الماضي، لكنّ مارك ماركيز أطاح به خارج السباق منذ اللفّة الأولى بالتوازي مع حلول فرانشيسكو بانيايا ثانياً في السباق وهو ما قلّص أفضليّة كوارتارارو إلى 10 نقاطٍ، في حين حلّ أليكس إسبارغارو ثالثًا ليكون على بُعد 17 نقطة عنه.
وقال كوارتارارو عشيّة انطلاق مجريات جائزة اليابان الكبرى بشأن الحادث: "ما الذي يُمكنك فعله في النهاية؟".
وأضاف: "أعتقد بأنّ 17 نقطة تغطي ثلاثتنا الآن، ولن أقول بأنّ ذلك أشبه ببداية الموسم، حيث يضغط الجميع بشكلٍ جنوني".
وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّ ثلاثتنا، وكذلك إنيا باستيانيني، نريد البطولة".
وأردف: "لكنّ فارق النقاط القليل ذلك سيعني ضغطنا ودفعنا لبعضنا البعض نحو الحدود القصوى، وأعتقد بأنّ ذلك رائعٌ في النهاية".
وعانى كوارتارارو من بعض الحروق الطفيفة في صدره في الحادث، وبالرغم من بعض الآلام المتبقية، إلّا أنّه لا يتوقّع أن يُؤثّر ذلك على أدائه نهاية هذا الأسبوع.
وقال: "خضت اوّل تدريبات وكنت على ما يرام".
وأضاف: "إنّها مجرّد احتكاكات وكدمات. لا تزال مؤلمة بعض الشيء، لكن أعتقد بأنّ ذلك لن يُمثّل مشكلة على الدرّاجة".
بانيايا: حادثة كوارتارارو لم تغيّر من استراتيجيتي في سباق أراغون
موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائية دوكاتي في التجارب الحرة الأولى في اليابان
أحدث الأخبار
مقاربة وضع الهجوم الكامل في تجارب موتيغي كشفت مخاوف بالنسبة لماركيز
قال مارك ماركيز أنّه تجارب الجمعة الأطول ضمن جائزة اليابان الكبرى للموتو جي بي سمحت له بالضغط بشكلٍ كامل، لكنّه اعترف بأنّ القيام بذلك خلال السباق سيكون "صعبًا".
موتو جي بي: ميلر يتقدّم ثنائية دوكاتي في التجارب الحرة الأولى في اليابان
تقدّم جاك ميلر ثنائية لدوكاتي في التجارب الحرة الأولى المطولة ضمن جائزة اليابان الكبرى في الموتو جي بي، في الوقت الذي تواجد فيه الفائز بسباق أراغون إينيا باستيانيني في المركز الـ 14 بعد حادثة متأخرة في الحصة.
كوارتارارو يعتقد بأنّ معركة لقب الموتو جي بي المتقاربة "رائعة"
قال فابيو كوارتارارو أنّه من الرائع أن تفصل 17 نقطة بين الثلاثة الأوائل في الترتيب العام لبطولة العالم للموتو جي بي بالرغم من تبخّر معظم أفضليّته نتيجة الحادث في أراغون.
بانيايا: حادثة كوارتارارو لم تغيّر من استراتيجيتي في سباق أراغون
قال فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي أن انسحاب متصدر ترتيب الموتو جي بي فابيو كوارتارارو من سباق أراغون لم يغيّر من استراتيجيته بالرُغم من "الفرصة الكبيرة" التي وفّرها ذلك لآماله بحصد لقب هذا الموسم.