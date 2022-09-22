كوارتارارو يعتقد بأنّ معركة لقب الموتو جي بي المتقاربة "رائعة"

كان درّاج ياماها يتمتّع بأفضليّة 30 نقطة في صدارة البطولة بالدخول إلى سباق أراغون الأحد الماضي، لكنّ مارك ماركيز أطاح به خارج السباق منذ اللفّة الأولى بالتوازي مع حلول فرانشيسكو بانيايا ثانياً في السباق وهو ما قلّص أفضليّة كوارتارارو إلى 10 نقاطٍ، في حين حلّ أليكس إسبارغارو ثالثًا ليكون على بُعد 17 نقطة عنه.

وقال كوارتارارو عشيّة انطلاق مجريات جائزة اليابان الكبرى بشأن الحادث: "ما الذي يُمكنك فعله في النهاية؟".

وأضاف: "أعتقد بأنّ 17 نقطة تغطي ثلاثتنا الآن، ولن أقول بأنّ ذلك أشبه ببداية الموسم، حيث يضغط الجميع بشكلٍ جنوني".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّ ثلاثتنا، وكذلك إنيا باستيانيني، نريد البطولة".

وأردف: "لكنّ فارق النقاط القليل ذلك سيعني ضغطنا ودفعنا لبعضنا البعض نحو الحدود القصوى، وأعتقد بأنّ ذلك رائعٌ في النهاية".

وعانى كوارتارارو من بعض الحروق الطفيفة في صدره في الحادث، وبالرغم من بعض الآلام المتبقية، إلّا أنّه لا يتوقّع أن يُؤثّر ذلك على أدائه نهاية هذا الأسبوع.

وقال: "خضت اوّل تدريبات وكنت على ما يرام".

وأضاف: "إنّها مجرّد احتكاكات وكدمات. لا تزال مؤلمة بعض الشيء، لكن أعتقد بأنّ ذلك لن يُمثّل مشكلة على الدرّاجة".