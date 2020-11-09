موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
الحدث التالي خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو يعترف بأنّ ثنائي سوزوكي يبدو "بعيد المنال للغاية"

المشاركات
التعليقات
كوارتارارو يعترف بأنّ ثنائي سوزوكي يبدو "بعيد المنال للغاية"

اعترف فابيو كوارتارارو درّاج "بيتروناس اس آر تي" بأنّ ثنائي فريق سوزوكي في الموتو جي بي جوان مير وأليكس رينز يبدوان "بعيدَي المنال للغاية" وذلك بعد الثنائية التي حققاها في جائزة أوروبا الكبرى.

تقدّم مير ثتائية سوزوكي أمام رينز محققًا أوّل فوز له في البطولة على حلبة ريكاردو تورمو، لتكون تلك أوّل ثنائية لسوزوكي في الفئة العُليا منذ 1982.

وقد عزّز مير بتلك النتيجة صدارته للترتيب لتصل إلى 37 نقطة قبل جولتين من نهاية موسم 2020.

في المقابل تقدّم رينز ليتشارك مركز وصافة الترتيب مع كوارتارارو، الذي أكمل سباق جائزة أوروبا الكبرى في المركز الـ 14 بعد سقوطه في اللفة الأولى.

اقرأ أيضاً:

وأقرب ملاحقي سوزوكا من معسكر ياماها كان فرانكو موربيديللي في المركز الـ 11، بفارق حوالي 17 ثانية.

وفي ظلّ أنّه بات من المرجّح الآن حسم مير للقب 2020 - بناء على الأداء الحالي - ومع تمتّع سوزوكي بمنصّة تتويج ثنائية في أربعة من السباقات الخمسة الأخيرة - فإنّ كوارتارارو يرى أنّه من المستحيل على ياماها التغلّب على هذا الثنائي.

فقال عند سؤاله إذا ما كان الفارق بين ياماها وسوزوكي كبير بالفعل كما يبدو: "أولًا وقبل كل شيء، كلا الدرّاجين سريع للغاية".

وأضاف: "يُمكننا القول بأنّ الأمر يتمحور حول الدرّاج أولًا ومن ثمّ الدراجة. لكن يبدو بأنّنا نواجه وقتًا صعبًا، وموسمًا غير اعتيادي بالمرة بالنسبة لي ولياماها".

وتابع: "يبدو ثنائي سوزوكي في المقدمة دومًا، كما يبدو بأنّهم يتقدمون علينا بخطوة كبيرة، ولا سيّما عندما تضع في الاعتبار أنّنا أنهينا السباق في المراكز الـ 11 والـ 13 والـ 14".

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "لذلك، نعم، لا أعلم ما يُمكن أن أقوله، لكن يبدو بأنّهما بعيدا المنال بالفعل، كلا الدرّاجين".

واختتم: "إنّهما يصعدان على منصّة التتويج  في كل سباق تقريبًا. نحن بحاجة لمناقشة ما يجب تحسينه لدينا، حيث أنّ لدي بعض الأفكار الواضحة للغاية في ذلك الجانب من أجل هذا العام والعام المُقبل لنعمل بشكل أفضل. لكنّ الأمر ليس سهلًا في الحقيقة، لكن وإذا ما كان بوسعنا تفادي الأخطاء الغبية، سيكون الوضع رائعًا".

رينز يتعهّد بمواصلة السعي وراء اللقب بالرغم من فارق النقاط

المقال السابق

رينز يتعهّد بمواصلة السعي وراء اللقب بالرغم من فارق النقاط
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

الأكثر شعبية اليوم

بيريللي قلقة إزاء برنامج اختبارات إطارات 18 إنشًا في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي قلقة إزاء برنامج اختبارات إطارات 18 إنشًا في الفورمولا واحد

رينز يتعهّد بمواصلة السعي وراء اللقب بالرغم من فارق النقاط
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

رينز يتعهّد بمواصلة السعي وراء اللقب بالرغم من فارق النقاط

حلبة القدية في السعودية ستكون جاهزة لاستضافة سباق فورمولا واحد بدءًا من 2023
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

حلبة القدية في السعودية ستكون جاهزة لاستضافة سباق فورمولا واحد بدءًا من 2023

بوتاس يستنكر عدم رفع الأعلام الصفراء التحذيرية في بداية سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس يستنكر عدم رفع الأعلام الصفراء التحذيرية في بداية سباق إيمولا

فريق البحرين رايد إكستريم يختبر سيارته المصممة لخوض رالي داكار
رالي داكار رالي داكار / نشرة صحفية

فريق البحرين رايد إكستريم يختبر سيارته المصممة لخوض رالي داكار

أحدث الأخبار

كوارتارارو يعترف بأنّ ثنائي سوزوكي يبدو "بعيد المنال للغاية"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو يعترف بأنّ ثنائي سوزوكي يبدو "بعيد المنال للغاية"

رينز يتعهّد بمواصلة السعي وراء اللقب بالرغم من فارق النقاط
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

رينز يتعهّد بمواصلة السعي وراء اللقب بالرغم من فارق النقاط

مير لم يكن قلقًا إزاء عدم الفوز بسباقٍ في الموتو جي بي في 2020
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

مير لم يكن قلقًا إزاء عدم الفوز بسباقٍ في الموتو جي بي في 2020

فينياليس: تبخّر آمال تحقيق لقب الموتو جي بي "ليست المشكلة الأساسيّة"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فينياليس: تبخّر آمال تحقيق لقب الموتو جي بي "ليست المشكلة الأساسيّة"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيريللي قلقة إزاء برنامج اختبارات إطارات 18 إنشًا في الفورمولا واحد

2
موتو جي بي

رينز يتعهّد بمواصلة السعي وراء اللقب بالرغم من فارق النقاط

3
فورمولا 1

حلبة القدية في السعودية ستكون جاهزة لاستضافة سباق فورمولا واحد بدءًا من 2023

4
فورمولا 1

بوتاس يستنكر عدم رفع الأعلام الصفراء التحذيرية في بداية سباق إيمولا

5
رالي داكار

فريق البحرين رايد إكستريم يختبر سيارته المصممة لخوض رالي داكار

أحدث الأخبار

كوارتارارو يعترف بأنّ ثنائي سوزوكي يبدو "بعيد المنال للغاية"
موتو جي بي

كوارتارارو يعترف بأنّ ثنائي سوزوكي يبدو "بعيد المنال للغاية"

رينز يتعهّد بمواصلة السعي وراء اللقب بالرغم من فارق النقاط
موتو جي بي

رينز يتعهّد بمواصلة السعي وراء اللقب بالرغم من فارق النقاط

مير لم يكن قلقًا إزاء عدم الفوز بسباقٍ في الموتو جي بي في 2020
موتو جي بي

مير لم يكن قلقًا إزاء عدم الفوز بسباقٍ في الموتو جي بي في 2020

فينياليس: تبخّر آمال تحقيق لقب الموتو جي بي "ليست المشكلة الأساسيّة"
موتو جي بي

فينياليس: تبخّر آمال تحقيق لقب الموتو جي بي "ليست المشكلة الأساسيّة"

مير يُحقّق فوزه الأوّل في الموتو جي بي ويقترب من تحقيق لقب 2020
موتو جي بي

مير يُحقّق فوزه الأوّل في الموتو جي بي ويقترب من تحقيق لقب 2020

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة أوروبا الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة أوروبا الكبرى

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020 01:59
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020

ترتيب انطلاقة سباق أراغون في موتو جي بي 00:38
موتو جي بي

ترتيب انطلاقة سباق أراغون في موتو جي بي

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو 01:00
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.