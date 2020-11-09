كوارتارارو يعترف بأنّ ثنائي سوزوكي يبدو "بعيد المنال للغاية"

تقدّم مير ثتائية سوزوكي أمام رينز محققًا أوّل فوز له في البطولة على حلبة ريكاردو تورمو، لتكون تلك أوّل ثنائية لسوزوكي في الفئة العُليا منذ 1982.

وقد عزّز مير بتلك النتيجة صدارته للترتيب لتصل إلى 37 نقطة قبل جولتين من نهاية موسم 2020.

في المقابل تقدّم رينز ليتشارك مركز وصافة الترتيب مع كوارتارارو، الذي أكمل سباق جائزة أوروبا الكبرى في المركز الـ 14 بعد سقوطه في اللفة الأولى.

وأقرب ملاحقي سوزوكا من معسكر ياماها كان فرانكو موربيديللي في المركز الـ 11، بفارق حوالي 17 ثانية.

وفي ظلّ أنّه بات من المرجّح الآن حسم مير للقب 2020 - بناء على الأداء الحالي - ومع تمتّع سوزوكي بمنصّة تتويج ثنائية في أربعة من السباقات الخمسة الأخيرة - فإنّ كوارتارارو يرى أنّه من المستحيل على ياماها التغلّب على هذا الثنائي.

فقال عند سؤاله إذا ما كان الفارق بين ياماها وسوزوكي كبير بالفعل كما يبدو: "أولًا وقبل كل شيء، كلا الدرّاجين سريع للغاية".

وأضاف: "يُمكننا القول بأنّ الأمر يتمحور حول الدرّاج أولًا ومن ثمّ الدراجة. لكن يبدو بأنّنا نواجه وقتًا صعبًا، وموسمًا غير اعتيادي بالمرة بالنسبة لي ولياماها".

وتابع: "يبدو ثنائي سوزوكي في المقدمة دومًا، كما يبدو بأنّهم يتقدمون علينا بخطوة كبيرة، ولا سيّما عندما تضع في الاعتبار أنّنا أنهينا السباق في المراكز الـ 11 والـ 13 والـ 14".

وأكمل: "لذلك، نعم، لا أعلم ما يُمكن أن أقوله، لكن يبدو بأنّهما بعيدا المنال بالفعل، كلا الدرّاجين".

واختتم: "إنّهما يصعدان على منصّة التتويج في كل سباق تقريبًا. نحن بحاجة لمناقشة ما يجب تحسينه لدينا، حيث أنّ لدي بعض الأفكار الواضحة للغاية في ذلك الجانب من أجل هذا العام والعام المُقبل لنعمل بشكل أفضل. لكنّ الأمر ليس سهلًا في الحقيقة، لكن وإذا ما كان بوسعنا تفادي الأخطاء الغبية، سيكون الوضع رائعًا".