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موتو جي بي / جائزة الأندلس الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

كوارتارارو يظفر بقطب الانطلاق الأوّل في الأندلس بعد شطب زمن فينياليس

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كوارتارارو يظفر بقطب الانطلاق الأوّل في الأندلس بعد شطب زمن فينياليس
من قبل:
25-07-2020

ضمن فابيو كوارتارارو قطب الانطلاق الأوّل لجائزة الأندلس الكبرى للموتو جي بي بعد شطب الزمن الثاني الأسرع لمنافسه مافيريك فينياليس في اللحظات الأخيرة من التصفيات على حلبة خيريز.

اتّجهت جميع الأنظار صوب مارك ماركيز مع بداية القسم الأوّل من التصفيات في ظلّ اتّجاهه لأوّل مرّة للضغط بأقصى قوّة ضمن نهاية هذا الأسبوع في ظلّ تعافيه من الإصابة.

لكنّ حامل اللقب أكمل لفّة خروجه فحسب وعاد مباشرة إلى مرآب فريقه، ومن ثمّ توجّه إلى مقصورته ولحق به عددٌ من أعضاء الفريق، وبدا أنّ الآلام كانت حادة ومنعته من الضغط.

وجاء التأكيد مع بقاء 3 دقائق على النهاية بعدم عودة ماركيز إلى الحلبة مجدّدًا، وهو ما يضع المزيد من الشكوك حول مشاركته في سباق الأحد.

بالتزامن مع ذلك تعرّض شقيقه أليكس ماركيز لحادث في اللحظات الأخيرة، ليتواجد فقط أمام شقيقه الذي لم يُشارك ويتذيّل بذلك فريق هوندا الترتيب في التصفيات.

أمّا على صعيد النتيجة فقد كان الترتيب مفاجئًا وذلك بعبور ميغيل أوليفيرا وفرانكو موربيديللي إلى القسم الثاني.

في المقابل كان أداء أندريا دوفيزيوزو وصيف الموسمَين الماضيين ضعيفًا وسينطلق من المركز الـ 14 على متن درّاجة دوكاتي.

وانطلقت إثر ذلك المنافسات الحاسمة على قطب الانطلاق الأوّل، حيث تقدّم فينياليس إلى الصداة بدقيقة واحدة و37.103 ثانية على متن درّاجة ياماها.

لكن مع بقاء دقيقتين ونصفٍ على النهاية، نجح كوارتارارو في انتزاع الصدارة بفارق قرابة عُشرٍ من الثانية في محاولته الأولى وبدأ مباشرة لفّة سريعة أخرى لكنّه لم يُحسّن زمنه إثر ذلك.

واتّجهت الأنظار صوب فينياليس الذي أكمل لفّة أولى بطيئة تحضيريّة قبل أن يبدأ بالضغط في محاولته الأخيرة وينجح بالفعل في انتزاع المركز الأوّل بفارق عُشرٍ من الثانية.

لكنّ فرحة الإسباني لم تدم سوى ثوانٍ قليلة وذلك بعد أن أعلنت إدارة السباق عن شطب زمنه بعد تجاوزه حدود المسار عند المنعطف السابع.

وأدّى ذلك إلى ظفر كوارتارارو بقطب الانطلاق الأوّل للسباق الثاني على التوالي، بينما سيضطرّ فينياليس للاصطفاف في المركز الثاني، في حين سيُكمل فرانشيسكو بانيايا ترتيب الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق.

وحظي فالنتينو روسي بتصفيات أفضل هذه المرّة وسيتواجد في المركز الرابع بفارق ثلث ثانية عن الصدارة.

وسيبدأ ميغيل أوليفيرا سباقه من المركز الخامس كأفضل درّاجي كاي تي ام وسينطلق أمام فرانكو موربيديللي وجاك ميلر.

أمّا تاكاكي ناكاغامي فقد حلّ ثامنًا كأفضل درّاجي هوندا، حيث تقدّم الياباني على براد بيندر الذي كان يتّجه لتحقيق مركزٍ أفضل لولا الخطأ الذي ارتكبه في المنعطف الأخير، في الوقت الذي أكمل فيه جوان مير ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الأوّل:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 7 1:37.355     163.554 288
2 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 7 1:37.512 0.157 0.157 163.290 284
3 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 8 1:37.644 0.289 0.132 163.069 288
4 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 8 1:37.656 0.301 0.012 163.049 288
5 5 France يوهان زاركو دوكاتي 8 1:37.761 0.406 0.105 162.874 288
6 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 7 1:37.885 0.530 0.124 162.668 283
7 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 7 1:38.206 0.851 0.321 162.136 281
8 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 8 1:38.211 0.856 0.005 162.128 288
9 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 7 1:38.310 0.955 0.099 161.965 284
10 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 7 1:38.601 1.246 0.291 161.487 288
11 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 7 1:38.648 1.293 0.047 161.410 284
12 93 Spain مارك ماركيز هوندا 0          

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 8 1:37.007     164.140 283
2 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 7 1:37.102 0.095 0.095 163.980 284
3 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 7 1:37.176 0.169 0.074 163.855 291
4 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 7 1:37.342 0.335 0.166 163.575 286
5 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 3 1:37.344 0.337 0.002 163.572 287
6 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 7 1:37.412 0.405 0.068 163.458 283
7 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 8 1:37.423 0.416 0.011 163.439 290
8 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 7 1:37.464 0.457 0.041 163.371 283
9 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 7 1:37.596 0.589 0.132 163.150 284
10 36 Spain جوان مير سوزوكي 7 1:37.600 0.593 0.004 163.143 286
11 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 6 1:37.906 0.899 0.306 162.633 289
12 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 5 1:40.277 3.270 2.371 158.788 282
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة الأندلس الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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