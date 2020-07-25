كوارتارارو يظفر بقطب الانطلاق الأوّل في الأندلس بعد شطب زمن فينياليس
ضمن فابيو كوارتارارو قطب الانطلاق الأوّل لجائزة الأندلس الكبرى للموتو جي بي بعد شطب الزمن الثاني الأسرع لمنافسه مافيريك فينياليس في اللحظات الأخيرة من التصفيات على حلبة خيريز.
اتّجهت جميع الأنظار صوب مارك ماركيز مع بداية القسم الأوّل من التصفيات في ظلّ اتّجاهه لأوّل مرّة للضغط بأقصى قوّة ضمن نهاية هذا الأسبوع في ظلّ تعافيه من الإصابة.
لكنّ حامل اللقب أكمل لفّة خروجه فحسب وعاد مباشرة إلى مرآب فريقه، ومن ثمّ توجّه إلى مقصورته ولحق به عددٌ من أعضاء الفريق، وبدا أنّ الآلام كانت حادة ومنعته من الضغط.
وجاء التأكيد مع بقاء 3 دقائق على النهاية بعدم عودة ماركيز إلى الحلبة مجدّدًا، وهو ما يضع المزيد من الشكوك حول مشاركته في سباق الأحد.
بالتزامن مع ذلك تعرّض شقيقه أليكس ماركيز لحادث في اللحظات الأخيرة، ليتواجد فقط أمام شقيقه الذي لم يُشارك ويتذيّل بذلك فريق هوندا الترتيب في التصفيات.
أمّا على صعيد النتيجة فقد كان الترتيب مفاجئًا وذلك بعبور ميغيل أوليفيرا وفرانكو موربيديللي إلى القسم الثاني.
في المقابل كان أداء أندريا دوفيزيوزو وصيف الموسمَين الماضيين ضعيفًا وسينطلق من المركز الـ 14 على متن درّاجة دوكاتي.
وانطلقت إثر ذلك المنافسات الحاسمة على قطب الانطلاق الأوّل، حيث تقدّم فينياليس إلى الصداة بدقيقة واحدة و37.103 ثانية على متن درّاجة ياماها.
لكن مع بقاء دقيقتين ونصفٍ على النهاية، نجح كوارتارارو في انتزاع الصدارة بفارق قرابة عُشرٍ من الثانية في محاولته الأولى وبدأ مباشرة لفّة سريعة أخرى لكنّه لم يُحسّن زمنه إثر ذلك.
واتّجهت الأنظار صوب فينياليس الذي أكمل لفّة أولى بطيئة تحضيريّة قبل أن يبدأ بالضغط في محاولته الأخيرة وينجح بالفعل في انتزاع المركز الأوّل بفارق عُشرٍ من الثانية.
لكنّ فرحة الإسباني لم تدم سوى ثوانٍ قليلة وذلك بعد أن أعلنت إدارة السباق عن شطب زمنه بعد تجاوزه حدود المسار عند المنعطف السابع.
وأدّى ذلك إلى ظفر كوارتارارو بقطب الانطلاق الأوّل للسباق الثاني على التوالي، بينما سيضطرّ فينياليس للاصطفاف في المركز الثاني، في حين سيُكمل فرانشيسكو بانيايا ترتيب الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق.
وحظي فالنتينو روسي بتصفيات أفضل هذه المرّة وسيتواجد في المركز الرابع بفارق ثلث ثانية عن الصدارة.
وسيبدأ ميغيل أوليفيرا سباقه من المركز الخامس كأفضل درّاجي كاي تي ام وسينطلق أمام فرانكو موربيديللي وجاك ميلر.
أمّا تاكاكي ناكاغامي فقد حلّ ثامنًا كأفضل درّاجي هوندا، حيث تقدّم الياباني على براد بيندر الذي كان يتّجه لتحقيق مركزٍ أفضل لولا الخطأ الذي ارتكبه في المنعطف الأخير، في الوقت الذي أكمل فيه جوان مير ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة القسم الأوّل:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|7
|1:37.355
|163.554
|288
|2
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|7
|1:37.512
|0.157
|0.157
|163.290
|284
|3
|35
|كال كراتشلو
|هوندا
|8
|1:37.644
|0.289
|0.132
|163.069
|288
|4
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|دوكاتي
|8
|1:37.656
|0.301
|0.012
|163.049
|288
|5
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|8
|1:37.761
|0.406
|0.105
|162.874
|288
|6
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|7
|1:37.885
|0.530
|0.124
|162.668
|283
|7
|27
|إيكر ليكونا
|كاي تي ام
|7
|1:38.206
|0.851
|0.321
|162.136
|281
|8
|53
|تيتو راباط
|دوكاتي
|8
|1:38.211
|0.856
|0.005
|162.128
|288
|9
|38
|برادلي سميث
|أبريليا
|7
|1:38.310
|0.955
|0.099
|161.965
|284
|10
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|7
|1:38.601
|1.246
|0.291
|161.487
|288
|11
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|7
|1:38.648
|1.293
|0.047
|161.410
|284
|12
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|0
نتيجة القسم الثاني:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|8
|1:37.007
|164.140
|283
|2
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|7
|1:37.102
|0.095
|0.095
|163.980
|284
|3
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|7
|1:37.176
|0.169
|0.074
|163.855
|291
|4
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|7
|1:37.342
|0.335
|0.166
|163.575
|286
|5
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|3
|1:37.344
|0.337
|0.002
|163.572
|287
|6
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|7
|1:37.412
|0.405
|0.068
|163.458
|283
|7
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|8
|1:37.423
|0.416
|0.011
|163.439
|290
|8
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|7
|1:37.464
|0.457
|0.041
|163.371
|283
|9
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|7
|1:37.596
|0.589
|0.132
|163.150
|284
|10
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|7
|1:37.600
|0.593
|0.004
|163.143
|286
|11
|9
|دانيلو بيتروشي
|دوكاتي
|6
|1:37.906
|0.899
|0.306
|162.633
|289
|12
|44
|بول إسبارغارو
|كاي تي ام
|5
|1:40.277
|3.270
|2.371
|158.788
|282
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|موتو جي بي
|الحدث
|جائزة الأندلس الكبرى
|الكاتب
|مروان الوافي