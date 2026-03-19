كوارتارارو يطلق حكمًا قاسيًا: "ياماها ام1 الجديدة لا تملك أي نقطة قوة"

يرى كوارتارارو أنّ التعديلات الجذرية التي أجرتها ياماها على دراجتها خلال الشتاء لم تؤتِ ثمارها حتى الآن، ما ترك الشركة اليابانية متأخرة بشكل واضح عن منافسيها.

ورغم تمكن كوارتارارو وزميله أليكس رينز من إنهاء سباق جائزة تايلاند الكبرى ضمن مراكز النقاط، فإن النتيجة جاءت إلى حد كبير بسبب انسحاب عدد من المتصدرين في اللفات الأخيرة نتيجة مشاكل في الإطارات أو حوادث.

وبعد عطلة نهاية الأسبوع في بوريرام، انضمت ياماها إلى هوندا وكيه.تي.إم في اختبار خاص على حلبة خيريز، حيث قطعت المزيد من الكيلومترات على متن ام1 وبدأت التحضيرات المبكرة لاستخدام إطارات بيريلي لموسم 2027.

لكن كوارتارارو لا يرى أنّ الصانع الياباني حقق أي تقدم ملموس منذ ذلك الحين، مؤكدًا حجم العمل المطلوب لتحويل ام1 إلى حزمة قادرة على المنافسة.

وقال الفرنسي في غويانيا: "ملاحظات جميع درّاجي ياماها متشابهة. لا توجد نقطة واحدة نشعر فيها بالقوة".

وأضاف: "نحاول الفهم. يحاول المهندسون معرفة أين يمكننا إجراء تعديلات على الأقل لنشعر بتحسن، لكن بشكل عام فالإحساس نفسه لدى الجميع".

وعند سؤاله عمّا إذا كانت حلبة جديدة مثل البرازيل قد تساهم في تقليص الفارق، أجاب: "لا. إنها إجابة قصيرة لأنها الحقيقة. أي حلبة ستكون صعبة بالنسبة لنا".

وأكمل: "قامت ياماها باختبارات في خيريز، لكن لم يتم اختبار أي شيء جديد فعليًا، لذلك لا أعتقد أنّ الأمور ستكون أفضل مع معرفة أكبر مقارنة بتايلاند".

ورغم إنهاء ياماها الموسم الماضي قرب آخر الترتيب، نجح كوارتارارو في استخراج أقصى أداء من الدراجة في التصفيات، محققًا قطب الانطلاق الأول أربع مرات.

لكن الانتقال إلى محرك "في4" والتغييرات المرتبطة به يبدو أنه أثّر سلبًا على الأداء على صعيد اللفة الواحدة.

وأشار كوارتارارو إلى أنّ قوة المحرك والإحساس بالمقدمة يظلان أبرز نقاط الضعف في ام1 الجديدة لعام 2026.