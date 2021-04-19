كوارتارارو يشعر كأنّه في 2019 بعد الفوز في بورتيماو

حقق كوارتارارو فوزه الثاني على التوالي في 2021 متقدّماً بفارق 4.8 ثانية عن أقرب ملاحقيه على حلبة ألغارف الدولية وموسعاً صدارته في الترتيب العام للبطولة بـ 15 نقطة بعد ثلاث جولات.

وقام كوارتارارو بنفس البداية القوية في 2020، لكنّه حلّ في المركز الرابع عشر العام الماضي على حلبة ألغارف حيث كانت الحلبة البرتغالية إحدى نقاط ضعف ياماها.

"أشعر كما لو أنّني في 2019. الدراجة تعمل بشكل جيّد وهي نفس دراجة قطر" قال كوارتارارو.

وأضاف: "لم نلمس الدراجة. وصلنا إلى هنا وهي نفس الدراجة التي استخدمناها في قطر، وقمنا بتغيير أشياء قليلة فقط".

وأكمل: "لكنّنا لم نسأل أنفسنا ’هل يجب علينا اختبار هذا‘. وسارت الأمور على هذا النحو في 2019 ويمكنكم رؤية الاختلاف بين قطر وهذه الحلبة، إنّهما حلبتان مختلفتان بالكامل".

وتابع: "ذلك يعني أنّ الدراجة تعمل بشكل جيّد، وأنا واثق بأنّها ستكون قوية على جميع الحلبات هذا الموسم".

وأردف: "ربّما سنعاني، لكني أعتقد أنّها ستكون جيّدة على جميع الحلبات".

كما قال كوارتارارو بأنّ الاختلاف الكبير بين سباق هذا العام في البرتغال ونسخة 2020 كان العامل الذهني، معترفاً بأنّه يشعر بأنّه شخص مختلف كلياً الآن.

حيث قال: "عندما تفوز بأوّل سباقَين على التوالي بفارق 4 ثوانٍ، تشعر بأنّ ذلك سيبدأ وسيستمرّ".

واستطرد: "لكن البقية يعملون جاهدين لتجاوزك وافتكاك ذلك المركز".

واستدرك: "الآن أفكر بكلّ سباق على حدة. في خيريز العام الماضي كنت أقول ’مذهل، نحن في صدارة البطولة‘".

واسترسل: "لم يسبق لي التواجد في ذلك المركز من قبل وكان الأمر غريباً بالنسبة لي. لهذا السبب، لستُ أفكر في البطولة حالياً".

وواصل حديثه: "أفكر في السباق القادم وحسب، وحتّى خلال العطلة الشتوية عملت جيّداً مع أخصائي بعلم النفس وأشعر بأنّ التمارين التي قدّمها لي كانت جيّدة وساعدتني على البقاء هادئاً".

وتحلّى كوارتارارو بوتيرة جيّدة في طريقه لتحقيق الفوز، حيث توجب عليه امتصاص الضغط الهائل الذي سلطه عليه دراج سوزوكي أليكس رينز قبل أن يتعرض لحادث وينسحب مع تبقّي سبع لفات على النهاية.

واعترف بأنّ تلك الوتيرة كانت "غير متوقعة"، قائلاً: "كانت جلّ أزمنتي في حدود دقيقة واحدة و39 ثانية، والوتيرة كانت قوية جداً".

وأضاف: "مع دراجتنا يمكننا أن نشعر بأنّ مستوى الوقود ينخفض ومع انتصاف السباق كانت الوتيرة رائعة".

وأكمل: "كنّا نعلم بأنّنا نمتلك أفضلية طفيفة على صعيد الوتيرة مقارنةً بأليكس، الذي كان سريعاً للغاية وخلفنا دائماً بفارق 0.2 ثانية".

واختتم: "ارتكب خطأً، لكن صراحةً الوتيرة التي ظهرنا عليها اليوم كانت غير متوقعة بالنسبة لي، لكن كان من الرائع الاستمتاع كثيراً على هذه الحلبة".

وانضم كوارتارارو إلى دراجي كاي تي أم وزملائه في ياماها باستخدام الإطارات الخلفية الصلبة، مبرّراً هذا القرار بأنّه كان يحظى بشعور أفضل على القسم الأيمن من تلك التركيبة مقارنةً بالتركيبة المتوسطة.