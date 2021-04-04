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كوارتارارو يشرح واقعة ميلر "المخيفة" في تصفيات قطر

قال فابيو كورتارارو درّاج ياماها ضمن بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" أنّ جاك ميلر هو "بطل" تصفيات جائزة الدوحة الكبرى بعد نجاته "من أكثر اللحظات المرعبة التي شاهدها" في نهاية القسم الثاني من التصفيات.

كوارتارارو يشرح واقعة ميلر "المخيفة" في تصفيات قطر

كان كوارتارارو يسير خلف ميلر في المراحل الختاميّة من القسم الثاني من تصفيات السبت عندما واجه درّاج دوكاتي اهتزازًا كبيرًا عند المنعطف الثالث لم تلتقطه عدسات الكاميرات.

وقال درّاج ياماها أنّ ذلك الاهتزاز كان أكثر عدائيّة بكثير من واقعة التجارب الحرّة الثانية يوم الجمعة، لكنّ الأسترالي تمكّن من البقاء على درّاجته ليضعها في المركز الرابع أمام كوارتارارو على شبكة الانطلاق.

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وقال ميلر: "أنا سعيدٌ بالمركز الرابع، لكنّني واجهت اهتزازًا ضخمًا آخر. كان ربّما أضخم من الأمس عند المنعطف الثالث. شاهد فابيو ذلك مباشرة. كدت أن لا أكمل لفّة أخرى كون الوقت كان ينفد".

وأكمل: "عندما عبرت هناك مجدّدًا فقد كاد الإطار أن يُفلت هناك. لم يكن التماسك مدهشًا في المساء، لهذا السبب كنت منزعجًا للغاية. ذلك الاهتزاز وعدم قدرتي على إكمال اللفّات مثلما كنت قادرًا على إكمالها في البداية".

وبحديثه من زاويته للواقعة، قال كوارتارارو: "بالنسبة لجاك فأعتقد بأنّ تلك هي اللحظة الأكثر رعبًا التي شاهدتها في الموتو جي بي على الإطلاق. عندما رأيت أنّه حسّن لفّته لاحقًا، فيُمكنني القول أنّه يتمتّع بشجاعة هائلة".

وأكمل: "بالنسبة لي فقد كان من المدهش كيف كان بوسعه تسجيل ذلك الزمن في النهاية والحفاظ على هدوئه. لذا فإنّه بطل اليوم لأنّه كان قريبًا للغاية من التعرّض لحادث كبير وكان من المرعب مشاهدة ذلك من خلفه. لم يكن اهتزاز الأمس قريبًا مطلقًا ممّا واجهه اليوم! تكرّر ذلك لكن لفترة دامت ثلاثة أو أربعة أضعاف الاهتزاز السابق وبوتيرة أسرع".

وأكمل: "من المؤسف أنّ ذلك لم يظهر على التلفاز كوني أعتقد بأنّ هذه كانت إحدى أفضل الإنقاذات التي شاهدتها على الإطلاق".

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