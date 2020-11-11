كوارتارارو يرغب التسابق بدراجة ياماها بمواصفات 2019 في موسم 2021 من الموتو جي بي

فاز كوارتارارو بثلاثة سباقات في 2020، لكنّه سجّل نتيجة واحدة إضافية فقط ضمن الخمسة الأوائل في السباقات الـ 12 التي مرت من الموسم حتى الآن، حيث أنّ أداءع غير المستقر كلّفه صدارة الترتيب التي احتلها لمعظم الموسم لصالح جوان مير في أراغون.

ويُعدّ ذلك تناقضًا صارخًا مع أدائه خلال أول موسم له في الموتو جي بي، في 2019، عندما نجح بتسجيل سبع منصّات تتويج.

وبعد ذهاب آماله بتحقيق اللقب أدراج الرياح إثر سقوطه في جائزة أوروبا الكبرى، ما أبعده بفارق 37 نقطة عن مير درّاج سوزوكي، فقد اعترف كوارتارارو بأنّ "الكثير" بحاجة لتغيير في ياماها لموسم 2021.

ونُشير هنا إلى أنّه وبسبب إجراءات توفير النفقات لمجابهة تبعات أزمة جائحة كورونا، فإنّ ياماها لن تكون قادرة على تطوير محرك جديد لموسم 2021، حيث أبدى كوارتارارو قلقه حيال ذلك، ويأمُل أن يكون قادرًا على استخدام مقاتلة 2019 إذا ما تسمح القوانين بذلك.

فقال: "أنا قلق حيال الموسم المُقبل، لكنني آمُل أن أرى إذا ما كان بمقدوري استخدام درّاجة العام الماضي، إذا كان ذلك ممكنًا أو إذا ما يتعيّن علينا الإبقاء على دراجة هذا العام".

وأضاف: "لكن المؤكّد هو أن علينا تغيير الكثير من الأمور في طريقة عملنا، ليس فقط في الفريق، ولكن مع ياماها بوجه عام".

وكان فالنتينو روسي درّاج ياماها المصنعي قد سبق وصرّح نهاية الأسبوع الماضي بأنّ تجميد تطوير المحرك "ليس عذرًا" لياماها كي لا تحسّن وحدة طاقتها لموسم 2021.

جديٌر بالذكر أنّ زميل كوارتارارو في فريق "بيتروناس اس آر تي" فرانكو موربيديللي يقود حاليًا درّاجة "ام1" بمواصفات 2019، حيث نجح في الفوز بسباقين عليها وسجّل نقاطًا أكثر من أيّ درّاج ياماها آخر منذ جائزة سان مارينو الكبرى.