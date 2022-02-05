كوارتارارو يدخل موسم 2022 "كما لو أنّه ليس البطل"

دخل كوارتارارو التاريخ في 2021 عندما أصبح أوّل بطل فرنسي في الموتو جي بي، مُنهيًا في ذات الوقت جفاف ألقاب ياماها الذي دام ستّة أعوام.

وبفوزه بخمسة سباقات، أحرز كوارتارار اللقب قبل جولتَين على نهاية الموسم.

وستنطلق حملة دفاعه عن لقبه من نهاية هذا الأسبوع في ماليزيا مع انطلاق التجارب الشتويّة الأولى لهذا العام، لكنّه قال بأنّه لا يدخل هذا الموسم كما لو أنّه المدافع عن لقبه.

وقال في هذا الصدد خلال حدث إطلاق درّاجة ياماها لموسم 2022: "سأنافس بالضبط مثل العام الماضي، كما لو أنّني لست البطل".

وأضاف: "هدفي هو بدء الموسم مثل العام الماضي، وليس أن أقول أنّني أريد أن أكون البطل. بالطبع سيكون ذلك الهدف على المدى البعيد، لكنّ الهدف على المدى القصير هو الفوز بالسباقات وتحقيق منصّات التتويج، من دون ذلك لن تكون بطلًا للعالم".

وأكمل: "ليس لديّ أيّ شيء. قالوا العام الماضي: لقد قدّمت موسمًا مدهشًا في 2020، لكنّ موسم 2021 كان جديدًا بالكامل، وكذلك موسم 2022 الآن".

وواصل شرحه بالقول: "لا أعلم لماذا يجب أن يكون عليّ المزيد من الضغط. الضغط أقلّ الآن لأنّني حقّقت أحلامي، وأغلب الدرّاجين لا يُمكنهم تحقيق حلم البطولة. لذا فالضغط أقلّ لأكون صادقًا".

ولم يُوقّع كوارتارارو بعد على عقدٍ لموسم 2023، واعترف بعد تجارب خيريز العام الماضي بأنّه لن يُوقّع على أيّ عقدٍ مع ياماها قبل رؤية تقدّم ملحوظٍ على درّاجتها الجديدة خلال التجارب هذا العام.

وبتعليقه على الوضع مع كوارتارارو، قال ماسيمو ميريغالي مدير الفريق أنّه "واثقٌ" من قدرة الطرفين على التوصّل إلى صفقة جديدة.