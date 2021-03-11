كوارتارارو "يخشى" من قدرة دراجة ياماها على التجاوز في قطر

سجل كوارتارارو بالأمس زمنًا تحت القياسي القديم لجائزة قطر الكبرى، حيث أكمل اليوم بفارق 0.080 ثانية خلف درّاج دوكاتي المتصدر جاك ميلر.

لكن وبالرُغم من إظهار وتيرة قوية على المسافات الطويلة على متن دراجته ياماها، كان كوارتارارو أبطأ بحوالي 12 كلم/س بالمقارنة مع دوكاتي، حيث اعترف بأنّه "شعوره ليس رائعًا حيال قدرته على تجاوز منافسيه".

ومع حظر تطوير المحرك لجميع الفرق لهذا الموسم باستثناء أبريليا، فإنّ ياماها لم تكن قادرة على التوجّه إلى هذا الموسم بمحرك أكثر قوة.

"تلك إحدى الحلبات في الواقع التي أشعر عليها ببعض الخوف كوننا ما نزال بحاجة لإصلاح بعض المشاكل مع الدراجة التي لا أشعر على متنها بأريحية تجاوز المنافسين" قال كوارتارارو عند سؤاله عما إذا رأى أيّة تحسينات على قدرة دراجة ياماها على التجاوز.

وأضاف: "نحن بحاجة لإحراز تلك الخطوة كونه وإذا ما تواجدت دوكاتي على المقطع المستقيم فستتجاوزنا. نحتاج إلى إيجاد حل لإعادة تجاوزهم ومحاولة بناء فارق".

وتابع: "لذا، وبالنظر إلى الأزمنة، فإنّ (يوهان) زاركو وميلر في المقدمة، وليس من السهل إضافة 20 حصان أو أكثر على قوة المحرك".

وأكمل: "لذلك سأحاول بذل الأفضل لديّ، ونحن في الفريق نعمل بجد بالفعل".

واختتم: "في الوقت الحالي ليس هنالك كبح مثالي، وأمامنا يومان للتحسّن في ذلك الجانب، كونه مهم من أجل إحراز خطوة نحو الدراجين الآخرين".