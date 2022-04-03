كوارتارارو يخشى ابتعاد أبريليا في الأمام مع وتيرتها "المفاجئة" في الأرجنتين

نجح إسبارغارو بتسجيل قطب انطلاق تاريخي هو الأول لأبريليا في الحقبة الحديثة "للموتو جي بي" يوم أمس السبت على حلبة تيرماس دي ريو هوندو، كما بدا من بين الأسرع على صعيد وتيرة السباق بعد التجارب الحرة.

فيما يتقدم فريقه أبريليا بخطى ثابتة نحو الصدارة منذ الموسم الماضي، في حين كان المركز الرابع لإسبارغارو في قطر الشهر الماضي النتيجة الأقرب للفوز التي تحققها العلامة الإيطالية في هذه الحقبة من البطولة.

وأوضح كوارتارارو - الذي تأهّل سادسًا وأظهر وتيرة سباق قوية في التجارب الحرة - أن وتيرة إسبارغارو في التصفيات كانت مفاجئة بالنسبة له، لكنه يخشى أن يتمكن الإسباني من الابتعاد أمام الجميع في سباق اليوم إذا ما قام بانطلاقة جيدة.

حيث قال عقب التصفيات: "لقد تفاجأت اليوم. ليس بسبب قطب الانطلاق الأول، ولكن لأنهم أحرزوا المركزين الأول والثاني كذلك في التجارب الحرة الثانية".

وأضاف: "لست متفاجئًا في الحقيقة من انطلاقهم من المركز الأول، لكنني متفاجئ من كيفية تمكّن أليكس من الحصول على الوتيرة التي ظهر بها على إطار سوفت، كان ذلك مذهلًا".

وتابع: "لذا هنالك الفرصة بأنه وإذا ما قام بانطلاقة جيّدة، فسيبتعد في الأمام. لكنني أعتقد بأننا نواجه فارقًا بعض الشيء في الوتيرة كونني قررت قطع لفة واحدة سريعة على إطارات ميديوم (في التجارب الحرة الثانية)، وسجّلت دقيقة و39.2 ثانية".

وأكمل: "سنرى معدل تآكل الإطارات في السباق، وما سيحدث من حيث المنافسة".