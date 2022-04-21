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كوارتارارو يحذّر ياماها: ليس مسموح بارتكاب الأخطاء الآن

حذّر فابيو كوارتارارو أنه وفريقه ياماها "ليس مسموح لهما بارتكاب الأخطاء" خلال السباقات المُقبلة إذا ما سيدافع عن لقبه في "الموتو جي بي".

كوارتارارو يحذّر ياماها: ليس مسموح بارتكاب الأخطاء الآن

بعد السباقات الأربعة الأولى من موسم 2022، يملك كوارتارارو في جعبته منصة تتويج وحيدة ضمن سعيه للدفاع عن لقبه.

إذ تسبب افتقار حزمة ياماها للتطوّر المطلوب في أن يحّل كوارتارارو تاسعًا في قطر، ثامنًا في الأرجنتين وسابعًا في أمريكا.

كما يتأخّر حاليًا بفارق 17 نقطة عن متصدر الترتيب إنيا باستيانيني، لكنه أشار إلى أن السباقات المُقبلة التي تنطلق مع جائزة البرتغال الكبرى نهاية هذا الأسبوع في بورتيماو - حيث فاز الموسم الماضي - يجب أن تجلب للفريق منصات التتويج بالنظر إلى مناسبة دراجة ياماها لتصاميم هذه الحلبات.

"حظوظنا هنا 50/50، لكن حقيقي أن خيريز ولومان هما حلبتان مهمتان للغاية بالنسبة لنا" قال كوارتارارو عند سؤاله إذا ما يرى البرتغال كبداية حقيقية لموسمه في 2022.

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وأضاف: "ليس مسموح لنا بارتكاب الأخطاء. إذا ما أردنا المنافسة على البطولة، فالأخطاء غير مسموح بها".

وتابع: "لذلك علينا على هذا النوع من الحلبات أن نتواجد على منصة التتويج ولا نرتكب الأخطاء، لأنه لو لم نفعل ذلك، فسيكون من الصعب أن نتواجد في موقع جيّد مع نهاية الموسم".

وعند سؤاله إذا ما يتوقع أية تحديثات على دراجة ياماها الآن مع عودة "الموتو جي بي" إلى السباقات الأوروبية، أوضح كوارتارارو بأنه لم تكن هنالك نقاشات فعلية حول ذلك الأمر مع الفريق.

فقال: "آمُل ذلك (أن نحصل على بعض التحديثات قريبًا). ليس لدي الكثير من المعلومات حول ذلك الآن، ولكن سيتعين علينا ذلك، كوني كنت سعيدًا بحلولي سابعًا في أوستن، هل تتخيلون ذلك؟ يبدو ذلك سخيفًا للغاية".

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