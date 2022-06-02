كوارتارارو يجدد عقده مع ياماها في "الموتو جي بي" حتى 2024

خاض كوارتارارو أولى مواسمه في "الموتو جي بي" في 2019 مع فريق "اس آر تي" الرديف لياماها، حيث سجّل 7 منصات تتويج في موسمه الأول قبل إحراز 3 انتصارات في 2020.

وتمت ترقية الفرنسي إلى الفريق المصنعي لموسم 2021 ليحل مكان فالنتينو روسي، حيث تقدم لإحراز 5 انتصارات وحسم بطولة العالم - الأولى لياماها منذ 2015 - قبل سباقين من نهاية الموسم.

ودخل كوارتارارو في مفاوضات مع ياماها لتجديد عقده منذ بعض الوقت، حيث صرّح مرارًا خلال التجارب الشتوية لهذا الموسم بأن مستقبله مفتوح، وذلك إثر إحباطه من افتقار دراجة الصانع الياباني "ام1" للتطوّر المطلوب في 2022.

لكن وقُبيل جائزة كتالونيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، أكدت ياماها الآن تجديد عقد كوارتارارو مع الفريق.

وتعقيبًا على تجديد عقده قال كوارتارارو: "أنا سعيد جدًا بأن أعلن للجميع بأنني سأبقى مع ياماها لعامين إضافيين. كان الصعود إلى الموتو جي بي مع ياماها ولاحقًا مع الفريق المصنعي أمر لا يحتاج إلى تفكير".

وأضاف: "ياماها وثقت في قدراتي منذ البداية، وهذا أمر أقدره كثيرًا. لكن العقد الجديد أتى بعد قرار كبير، فأنا ضمن مرحلة مهمة للغاية في مسيرتي، لذلك أستغرق وقتًا أطول لاتخاذ قراراتي".

وأكمل: "أؤمن بمشروع ياماها في الموتو جي بي، وأشعر بأن الفريق متحفّز بالفعل لتحقيق الإنجازات. أودّ أن أشكر كل من حولي، والذين دومًا ما دعموني، إلى جانب المشجعين الذين يحفزونني. أقدر بالفعل كل الدعم الذي أتلقاه منكم".