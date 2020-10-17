كوارتارارو يتفوّق على فينياليس بـ 0.046 ثانية وينطلق أوّلًا في أراغون

بالرغم من الآلام التي يُعاني منها نتيجة حادثه في التجارب الحرّة الثالثة، إلّا أنّ كوارتارارو شارك في حصّة التجارب الحرّة الرابعة وكذلك التصفيات.

ولم يبدُ أنّ الفرنسيّ كان متأثّرًا على الإطلاق، إذ نجح في وضع نفسه في الصدارة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى في القسم الثاني الحاسم من التصفيات بتوقيت وقدره 1:47.296 دقيقة، متفوّقًا بـ 0.089 ثانية على زميله موربيديللي، كما لم يكن ميلر وفينياليس بعيدين.

ولدى عودة الدرّاجين في المحاولات الأخيرة فقد نجح فينياليس في انتزاع الصدارة مع بقاء دقيقتين على النهاية بدقيقة واحدة و47.125 ثانية.

وعاد الإسباني في لفّته التالية لتحسين ذلك الزمن بـ 0.003 ثانية وبدأ لفّته الأخيرة وبقي بانتظار ما سيُقدّمه منافساه كوارتارارو وموربيديللي.

وبالفعل نجح كوارتارارو في الظفر بقطب الانطلاق الأوّل بعد أن سجّل 1:47.076 دقيقة ، ليتفوّق بذلك على فينياليس بفارق 0.046 ثانية فقط.

وبشكلٍ مفاجئ فقد فشل موربيديللي في تحسين زمنه في اللفّة الأخيرة وهو ما سمح لكال كراتشلو بالتواجد في آخر مراكز الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق.

وسيبدأ موربيديللي سباقه رابعًا أمام ميلر أفضل درّاجي دوكاتي.

أمّا جوان مير ثاني الترتيب العام فقد تأهّل سادسًا بفارق 0.603 ثانية عن كوارتارارو، وتقدّم الإسباني على تاكاكي ناكاغامي والفائز بالسباق الماضي دانيلو بيتروشي.

وجمعت حادثة بين أليكس إسبارغارو وشقيقه بول إسبارغارو أدّت إلى كسر المكوّنات الانسيابيّة على درّاجة الأخير، لكنّهما لم يسقطا عن درّاجتيهما.

وسينطلق أليكس من المركز التاسع على شبكة الانطلاق أمام أليكس رينز درّاج سوزوكي.

نتيجة القسم الثاني: