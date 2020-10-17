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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

كوارتارارو يتفوّق على فينياليس بـ 0.046 ثانية وينطلق أوّلًا في أراغون

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كوارتارارو يتفوّق على فينياليس بـ 0.046 ثانية وينطلق أوّلًا في أراغون
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أحرز فابيو كوارتارارو درّاج بيتروناس ياماها قطب الانطلاق الأوّل ضمن جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي بعد منافسة حامية بينه وبين مافيريك فينياليس على المركز الأوّل.

بالرغم من الآلام التي يُعاني منها نتيجة حادثه في التجارب الحرّة الثالثة، إلّا أنّ كوارتارارو شارك في حصّة التجارب الحرّة الرابعة وكذلك التصفيات.

ولم يبدُ أنّ الفرنسيّ كان متأثّرًا على الإطلاق، إذ نجح في وضع نفسه في الصدارة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى في القسم الثاني الحاسم من التصفيات بتوقيت وقدره 1:47.296 دقيقة، متفوّقًا بـ 0.089 ثانية على زميله موربيديللي، كما لم يكن ميلر وفينياليس بعيدين.

ولدى عودة الدرّاجين في المحاولات الأخيرة فقد نجح فينياليس في انتزاع الصدارة مع بقاء دقيقتين على النهاية بدقيقة واحدة و47.125 ثانية.

وعاد الإسباني في لفّته التالية لتحسين ذلك الزمن بـ 0.003 ثانية وبدأ لفّته الأخيرة وبقي بانتظار ما سيُقدّمه منافساه كوارتارارو وموربيديللي.

وبالفعل نجح كوارتارارو في الظفر بقطب الانطلاق الأوّل بعد أن سجّل 1:47.076 دقيقة ، ليتفوّق بذلك على فينياليس بفارق 0.046 ثانية فقط.

وبشكلٍ مفاجئ فقد فشل موربيديللي في تحسين زمنه في اللفّة الأخيرة وهو ما سمح لكال كراتشلو بالتواجد في آخر مراكز الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق.

وسيبدأ موربيديللي سباقه رابعًا أمام ميلر أفضل درّاجي دوكاتي.

أمّا جوان مير ثاني الترتيب العام فقد تأهّل سادسًا بفارق 0.603 ثانية عن كوارتارارو، وتقدّم الإسباني على تاكاكي ناكاغامي والفائز بالسباق الماضي دانيلو بيتروشي.

وجمعت حادثة بين أليكس إسبارغارو وشقيقه بول إسبارغارو أدّت إلى كسر المكوّنات الانسيابيّة على درّاجة الأخير، لكنّهما لم يسقطا عن درّاجتيهما.

وسينطلق أليكس من المركز التاسع على شبكة الانطلاق أمام أليكس رينز درّاج سوزوكي.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 7 1:47.076     170.727
2 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 8 1:47.122 0.046 0.046 170.654
3 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 7 1:47.305 0.229 0.183 170.362
4 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 8 1:47.317 0.241 0.012 170.343
5 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 7 1:47.413 0.337 0.096 170.191
6 36 Spain جوان مير سوزوكي 8 1:47.679 0.603 0.266 169.771
7 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 8 1:47.759 0.683 0.080 169.645
8 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 8 1:47.924 0.848 0.165 169.385
9 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 8 1:47.988 0.912 0.064 169.285
10 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 8 1:48.035 0.959 0.047 169.211
11 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 8 1:48.189 1.113 0.154 168.970
12 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 7 1:48.202 1.126 0.013 168.950
موربيديللي في صدارة التجارب الثالثة وحادثٌ قويٌ لكوارتارارو في أراغون

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موربيديللي في صدارة التجارب الثالثة وحادثٌ قويٌ لكوارتارارو في أراغون
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أراغون الكبرى
الحدث الفرعي القسم الثاني من التصفيات
الكاتب مروان الوافي

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