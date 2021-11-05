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موتو جي بي / جائزة ألغارف الكبرى تقرير التجارب

كوارتارارو يتفوّق على بانيايا في التجارب الحرّة الأولى في بورتيماو

تفوّق فابيو كوارتارارو المتوّج حديثًا بلقب الموتو جي بي على غريمه فرانشيسكو بانيايا بـ 0.045 ثانية في التجارب الحرّة الأولى من جائزة ألغارف الكبرى.

كوارتارارو يتفوّق على بانيايا في التجارب الحرّة الأولى في بورتيماو

تعود الموتو جي بي إلى البرتغال لخوض الجولة ما قبل الأخيرة من موسم 2021 بعد أن تعيّن عليها إضافة جولة أخرى هناك بسبب إلغاء سلسلة السباقات الآسيويّة نتيجة جائحة كورونا.

وكانت الوتيرة ناريّة على الحلبة منذ البداية في ظلّ تعوّد الدرّاجين على الحلبة بالمقارنة مع الزيارة الماضية في أبريل.

وتقدّم أليكس رينز إلى الصدارة متفوّقًا على أفضل أزمنة التجارب الحرّة الأولى من تلك الجولة، لكن سرعان ما تفوّق عليه بانيايا مُسجّلًا 1:41.980 دقيقة.

لكنّ كوارتارارو رفع المعيار إثر ذلك بعد أن كان أسرع بنصف ثانية، لكنّ بانيايا عاد للردّ بلفّتين سريعتين مُسجّلًا 1:40.796 دقيقة ليكون أوّل من يكسر حاجز الـ 101 ثانية.

وبقي زمن بانيايا ثابتًا إلى أن تقدّم كوارتارارو مجدّدًا إلى القمّة بـ 1:40.192 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وفي حين أنّ بانيايا اقترب منه في النهاية، إلّا أنّه حلّ ثانيًا بفارق 0.045 ثانية.

وقفز جاك ميلر إلى المركز الثالث ليتقدّم على رينز الذي تفوّق بدوره على زميله في سوزوكي جوان مير.

وكان الأخير محظوظًا بالبقاء على متن درّاجته في منتصف الحصّة بعد أن كاد أن يقع عند المنعطف الـ 13.

وواصل لوكا ماريني عروضه القويّة مؤخّرًا بحلوله سادسًا، بينما تواجد بول إسبارغارو المدافع الوحيد عن ألوان هوندا سابعًا في ظلّ غياب زميله مارك ماركيز المصاب.

وكان مافيريك فينياليس قادرًا على مقارنة درّاجة أبريليا بياماها على ذات الحلبة، حيث أكمل الحصّة ثامنًا على بُعد 0.661 ثانية عن الصدارة، بينما أكمل فرانكو موربيديللي وأليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 21 1:40.192     164.995 334
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 22 1:40.237 0.045 0.045 164.921 338
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 19 1:40.323 0.131 0.086 164.779 342
4 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 1:40.551 0.359 0.228 164.406 341
5 36 Spain جوان مير سوزوكي 19 1:40.689 0.497 0.138 164.180 334
6 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 18 1:40.785 0.593 0.096 164.024 338
7 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 19 1:40.795 0.603 0.010 164.008 345
8 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 20 1:40.853 0.661 0.058 163.913 339
9 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 17 1:40.887 0.695 0.034 163.858 332
10 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 20 1:40.889 0.697 0.002 163.855 341
11 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 22 1:40.948 0.756 0.059 163.759 339
12 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:40.995 0.803 0.047 163.683 337
13 5 France يوهان زاركو دوكاتي 20 1:41.084 0.892 0.089 163.539 342
14 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 22 1:41.199 1.007 0.115 163.353 337
15 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 19 1:41.215 1.023 0.016 163.327 338
16 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 18 1:41.296 1.104 0.081 163.196 334
17 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 19 1:41.348 1.156 0.052 163.113 341
18 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 19 1:41.375 1.183 0.027 163.069 336
19 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 20 1:41.392 1.200 0.017 163.042 334
20 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 19 1:41.556 1.364 0.164 162.779 339
21 6 Germany ستيفان برادل هوندا 20 1:41.654 1.462 0.098 162.622 337
22 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 19 1:42.080 1.888 0.426 161.943 337
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