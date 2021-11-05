كوارتارارو يتفوّق على بانيايا في التجارب الحرّة الأولى في بورتيماو

تعود الموتو جي بي إلى البرتغال لخوض الجولة ما قبل الأخيرة من موسم 2021 بعد أن تعيّن عليها إضافة جولة أخرى هناك بسبب إلغاء سلسلة السباقات الآسيويّة نتيجة جائحة كورونا.

وكانت الوتيرة ناريّة على الحلبة منذ البداية في ظلّ تعوّد الدرّاجين على الحلبة بالمقارنة مع الزيارة الماضية في أبريل.

وتقدّم أليكس رينز إلى الصدارة متفوّقًا على أفضل أزمنة التجارب الحرّة الأولى من تلك الجولة، لكن سرعان ما تفوّق عليه بانيايا مُسجّلًا 1:41.980 دقيقة.

لكنّ كوارتارارو رفع المعيار إثر ذلك بعد أن كان أسرع بنصف ثانية، لكنّ بانيايا عاد للردّ بلفّتين سريعتين مُسجّلًا 1:40.796 دقيقة ليكون أوّل من يكسر حاجز الـ 101 ثانية.

وبقي زمن بانيايا ثابتًا إلى أن تقدّم كوارتارارو مجدّدًا إلى القمّة بـ 1:40.192 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وفي حين أنّ بانيايا اقترب منه في النهاية، إلّا أنّه حلّ ثانيًا بفارق 0.045 ثانية.

وقفز جاك ميلر إلى المركز الثالث ليتقدّم على رينز الذي تفوّق بدوره على زميله في سوزوكي جوان مير.

وكان الأخير محظوظًا بالبقاء على متن درّاجته في منتصف الحصّة بعد أن كاد أن يقع عند المنعطف الـ 13.

وواصل لوكا ماريني عروضه القويّة مؤخّرًا بحلوله سادسًا، بينما تواجد بول إسبارغارو المدافع الوحيد عن ألوان هوندا سابعًا في ظلّ غياب زميله مارك ماركيز المصاب.

وكان مافيريك فينياليس قادرًا على مقارنة درّاجة أبريليا بياماها على ذات الحلبة، حيث أكمل الحصّة ثامنًا على بُعد 0.661 ثانية عن الصدارة، بينما أكمل فرانكو موربيديللي وأليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: