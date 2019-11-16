كوارتارارو يتفوّق بـ 0.032 ثانية على ماركيز وينطلق أوّلًا في فالنسيا

توجّه الجميع إلى الحلبة منذ بداية الحصّة بالنظر إلى طول اللفّة على حلبة فالنسيا وإمكانيّة مواجهتهم لبعض الزحام.

ولم يضع كوارتارارو الكثير من الوقت وسرعان ما أفصح عن نواياه بانتزاع قطب الانطلاق الأوّل، حيث سجّل التوقيت الأسرع مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى بعد أن بلغ زمنه 1:30.235 دقيقة، بالرغم من أنّه أضاع بعض الوقت في المقطع الأخير.

ولم يكن فينياليس وماركيز بعيدين كثيرًا عنه، وهو ما ترك لهما بصيص أملٍ بمنافسة الفرنسيّ الشاب الذي سيطر على عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن.

واحتدمت المنافسة أكثر إثر ذلك في الدقائق الأخيرة، خاصة في ظلّ تقارب الدرّاجين على المسار واستفادة بعضهم من عامل السحب.

ونجح ميلر في انتزاع المركز الأوّل بدقيقة واحدة و 0.086 ثانية مع بقاء دقيقتين على النهاية، لكنّ الردّ سرعان ما جاء من قبل كوارتارارو الذي تفوّق عليه بـ 0.079 ثانية قبل أن يبدأ الجميع لفّتهم الأخيرة.

وأصبح كوارتارارو أوّل من يكسر عتبة الـ 90 ثانية عندما حقّق 1:29.978 دقيقة في اللفّة التالية وضمن بذلك قطب الانطلاق الأوّل في ظلّ عدم قدرة أيّ أحد على التغلّب عليه.

بالرغم من ذلك تواجد ماركيز في مركزٍ ثانٍ قريب جدًا، إذ لم تفصل بينه وبين كوارتارارو سوى 0.032 ثانية.

وأظهرت الإعادة أنّ ماركيز اضطرّ للتخلّي عن محاولته الأخيرة بعد أن كاد درّاج سوزوكي أن يقع أمامه.

وذهب المركز الثالث إلى ميلر الذي حرم فينياليس من الانطلاق من الصفّ الأوّل في سباق الأحد.

وأكّد فرانكو موربيديلي على وتيرة ياماها القويّة بحلوله خامسًا أمام أندريا دوفيزيوزو الذي تقدّم بدوره على ثنائيّ سوزوكي جوان مير وأليكس رينز.

وحلّ كال كراتشلو تاسعًا أمام دانيلو بيتروشي درّاج دوكاتي، بينما تواصلت معاناة فالنتينو روسي ليكتفي بالمركز الـ 12.

نتيجة القسم الثاني: