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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

كوارتارارو يتفوّق بـ 0.032 ثانية على ماركيز وينطلق أوّلًا في فالنسيا

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كوارتارارو يتفوّق بـ 0.032 ثانية على ماركيز وينطلق أوّلًا في فالنسيا
من قبل:
16-11-2019

حقّق فابيو كوارتارارو قطب الانطلاق الأوّل للمرّة السادسة هذا الموسم بعد معركة حامية بينه وبين مارك ماركيز على المركز الأوّل في تصفيات جائزة فالنسيا الكبرى الختاميّة لموسم 2019 من بطولة الموتو جي بي.

توجّه الجميع إلى الحلبة منذ بداية الحصّة بالنظر إلى طول اللفّة على حلبة فالنسيا وإمكانيّة مواجهتهم لبعض الزحام.

ولم يضع كوارتارارو الكثير من الوقت وسرعان ما أفصح عن نواياه بانتزاع قطب الانطلاق الأوّل، حيث سجّل التوقيت الأسرع مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى بعد أن بلغ زمنه 1:30.235 دقيقة، بالرغم من أنّه أضاع بعض الوقت في المقطع الأخير.

ولم يكن فينياليس وماركيز بعيدين كثيرًا عنه، وهو ما ترك لهما بصيص أملٍ بمنافسة الفرنسيّ الشاب الذي سيطر على عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن.

واحتدمت المنافسة أكثر إثر ذلك في الدقائق الأخيرة، خاصة في ظلّ تقارب الدرّاجين على المسار واستفادة بعضهم من عامل السحب.

ونجح ميلر في انتزاع المركز الأوّل بدقيقة واحدة و 0.086 ثانية مع بقاء دقيقتين على النهاية، لكنّ الردّ سرعان ما جاء من قبل كوارتارارو الذي تفوّق عليه بـ 0.079 ثانية قبل أن يبدأ الجميع لفّتهم الأخيرة.

وأصبح كوارتارارو أوّل من يكسر عتبة الـ 90 ثانية عندما حقّق 1:29.978 دقيقة في اللفّة التالية وضمن بذلك قطب الانطلاق الأوّل في ظلّ عدم قدرة أيّ أحد على التغلّب عليه.

بالرغم من ذلك تواجد ماركيز في مركزٍ ثانٍ قريب جدًا، إذ لم تفصل بينه وبين كوارتارارو سوى 0.032 ثانية.

وأظهرت الإعادة أنّ ماركيز اضطرّ للتخلّي عن محاولته الأخيرة بعد أن كاد درّاج سوزوكي أن يقع أمامه.

وذهب المركز الثالث إلى ميلر الذي حرم فينياليس من الانطلاق من الصفّ الأوّل في سباق الأحد.

وأكّد فرانكو موربيديلي على وتيرة ياماها القويّة بحلوله خامسًا أمام أندريا دوفيزيوزو الذي تقدّم بدوره على ثنائيّ سوزوكي جوان مير وأليكس رينز.

وحلّ كال كراتشلو تاسعًا أمام دانيلو بيتروشي درّاج دوكاتي، بينما تواصلت معاناة فالنتينو روسي ليكتفي بالمركز الـ 12.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 8 1:29.978     160.239 315
2 93 Spain مارك ماركيز هوندا 8 1:30.010 0.032 0.032 160.182 324
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 7 1:30.086 0.108 0.076 160.047 324
4 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 8 1:30.178 0.200 0.092 159.883 315
5 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 8 1:30.449 0.471 0.271 159.404 315
6 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 8 1:30.511 0.533 0.062 159.295 324
7 36 Spain جوان مير سوزوكي 8 1:30.573 0.595 0.062 159.186 318
8 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 8 1:30.595 0.617 0.022 159.147 319
9 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 8 1:30.726 0.748 0.131 158.918 322
10 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 9 1:30.771 0.793 0.045 158.839 324
11 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 9 1:30.908 0.930 0.137 158.599 319
12 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 8 1:30.954 0.976 0.046 158.519 318
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة فالنسيا الكبرى
الحدث الفرعي القسم الثاني من التصفيات
الكاتب مروان الوافي

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